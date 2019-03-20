Тест на государственность

В Конституции Украины четко обозначены полномочия президента как гаранта суверенитета, национальной безопасности и обороны, а также Верховного главнокомандующего и руководителя внешнеполитической деятельности. LB.ua проанализировал программы фаворитов президентской гонки именно в контексте конституционных полномочий главы государства.

«Козырь» Порошенко

Действующий президент Петр Порошенко на одном из своих предвыборных форумов сообщил, что прочитал все программы своих оппонентов, «не найдя там ни слова о членстве Украины в НАТО».

Однако анализ программ других кандидатов покажет, что это откровенное передёргивание темы членства в альянсе, которая для Петра Алексеевича – одна из ключевых вместе с «верой и языком».

Фото: пресс-служба президента

Стоит признать, что Порошенко одним из первых среди кандидатов заговорил о вступлении в Евросоюз и НАТО, пытаясь тем самым монополизировать тему.

«Только полноправное членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе окончательно и бесповоротно гарантирует нашу украинскую государственную независимость, нашу украинскую национальную безопасность... В 2023 мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО», – обещает действующий президент в своей программе.

То есть, ждать выполнения ключевых внешнеполитических обещаний стоит только под занавес возможной следующей каденции Порошенко. Вероятно, чтобы усилить этот «евроатлантический козырь» и повысить избирательный градус у тех, кто не готов ждать ещё пять лет, в публичных выступлениях Порошенко заговорил о возможной подаче заявки на получение ПДЧ НАТО уже в декабре 2019 года.

Правда, в «Батькивщине» напомнили, что ещё в 2014 году Порошенко называл планы членства Украины в НАТО невозможными. Так, дважды министр иностранных дел Украины (1998-2000, 2005-2007), а сегодня замглавы Комитета по иностранным делам ВР Борис Тарасюк отметил, что «в мае 2014 года Порошенко настаивал: Украина не может быть членом НАТО. На основании якобы устава НАТО, которого не существует в природе. А также ссылаясь на норму, что страна в условиях войны не может стать членом альянса. Но это тоже не так. Этой нормы нет в Вашингтонском договоре», – объяснил он, рекомендуя не забывать эти высказывания Порошенко.

Пожалуй, после того, как ещё одно из основных обещаний Порошенко в рамках кампании 2014 года «закончить войну в считанные часы» выполнено не было (За что президент неоднократно извинялся, – А.С.), в новой программе на второй срок глава государства решил ограничиться общими словами о мире. «Благодаря членству в ЕС и НАТО, будет обеспечить мир – это полное восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Мир – это беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем», – без каких-либо конкретных сроков написано в документе.

В аналогичной стилистике в программе вспоминается о возвращении Крыма и Донбасса. По сути, то, что предлагает Порошенко – это продолжение дипломатической политики в рамках подписанных им Минских соглашений: «Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса».

Альтернатива от Тимошенко

Команда Порошенко в отношении Юлии Тимошенко активно продвигают тему якобы ее связи с Кремлём, мотивируя это отсутствием в её предвыборной программе обещания членства Украины в НАТО.

Фото: Макс Левин

Действительно, анализ предвыборного документа ЮВТ показывает упоминание альянса только в контексте «полной модернизации Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО». Однако в своих выступлениях, в частности, на форуме по выдвижению в кандидаты Тимошенко четко заявила о безальтернативности курса на НАТО и ЕС. Более того, по ее словам, Украине не нужно ждать до 2023 года, а следует подавать заявку уже здесь и сейчас.

В отличие от программы президента, у Юлии Тимошенко более детально прописан план реинтеграции Донбасса и Крыма. «Нам нужно идти в наступление и добиваться коллективных мер по принуждению агрессора к миру и возвращению Крыма и Донбасса. Мы добьемся организации настоящего переговорного процесса и восстановления мира в соответствии с Будапештским Меморандумом», – отмечается в документе.

А в ходе предвыборного тура Тимошенко не раз называла «мертворожденными» Минские соглашения и говорила о необходимости возвращения к формату переговоров, который был закреплён в Будапеште ещё в 1994 году. Мол, Украине нужно инициировать новый раунд переговоров во главе с основными гарантами безопасности: США и Великобританией, чтобы «военно-дипломатическим путем (у Порошенко – «политико-дипломатическим», – А.С.) вернуть мир и оккупированные территории Крыма и Донбасса».

Правда, соратники Петра Порошенко в ответ на этот план лидера «Батькивщины» напоминают, что Будапештский меморандум еще в начале военных действий был грубо растоптан Россией – одной из его подписантов. Поэтому надеяться на возвращение к этому документу не стоит.

Вероятно, чтобы упредить частые спекуляции о «руке Кремля», в программе Тимошенко четко прописаны обязательства сразу же после выборов «провести тщательную инвентаризацию причиненного Россией вреда. Мы готовы приложить исчерпывающие усилия для привлечения Российской Федерации как государства-агрессора к юридической ответственности. Цель таких усилий – получение компенсации за ущерб, причиненный украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству. Мы будем защищать в судебных инстанциях права государства и граждан, которые были нарушены государством-агрессором Российской Федерацией», – обещано в программе.

Зеленский – без конкретики

У фаворита кампании Владимира Зеленского, пожалуй, самая абстрактная программа в части внешнеполитического курса. Раздел «Безопасность человека. Безопасность Страны» начинается с того, что «мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб», – кратко и в общих тезисах обозначен курс Зеленского.

Фото: facebook/Владимир Зеленский

И хотя оппоненты постоянно обвиняют Зеленского в готовности «стать на колени перед Путиным» и вести переговоры хоть с чертом лысым» для прекращения войны, в самом его документе написано, что «сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров».

Дальше в программе, действительно, нет четких обязательств по членству в альянсе и НАТО, а только упоминание, что «движение Украины в НАТО и другие объединения безопасности – это залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум. Моя задача сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов».

Гриценко без НАТО, но с обещанием за 5 лет закончить войну

Кандидат Анатолий Гриценко в своём документе «Честный президент» в отличие от конкурентов обозначает конкретный срок – 5 лет – для завершения войны с Россией и деоккупации наших территорий.

«Возращения Донбасса на базе капитуляции не будет – оккупированные территории вернем без «особых статусов» дипломатическими, военными, экономическими, санкционными средствами совместно с зарубежными партнерами. Это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока», – обещает он.

Точно также однозначно написано, что «Украина не будет уступать права на Крым в обмен на любые экономические уступки – в Крыму наши граждане, это наша земля, и Крым будет украинским!».

Фото: gp.org.ua Анатолий Гриценко

Примечательно, что в программе трижды экс-министра обороны (в трёх подряд правительствах – Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича, – А.С.) Гриценко нет ни слова о необходимости членства Украины в НАТО. Хотя в своих публичных выступлениях и интервью он также заявляет о безальтернативности евроатлантического курса. Но в официальном документе ограничивается только тем, что «армией не будут руководить «паркетные» генералы, на руководящие должности будут назначены боевые офицеры, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы. Не будет чрезмерного количества генералов – будет их сокращение по стандартам передовых государств».

Гриценко также обязуется положить конец рейдерству в ВСУ, разбазариванию собственности в армии, что особо интересно в контексте обвинений в его адрес из уст оппонентов в нанесении ущерба Минобороны во времена его руководства.