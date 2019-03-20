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Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил, что не подавал просьбу российскому президенту о том, чтобы принять участие в обмене. Об этом он рассказал в комментарии журналистам перед заседание Верховного суда в Киеве, пишет РБК-Украина.

"Я не подавал просьбу к президенту Путину относительно обмена. Для меня не свобода важна. Меня интересует справедливость, а не обмен", - отметил Вышинский.

Он выразил свою позицию по вопросу возможного обмена его на украинских политзаключенных в России, добавив, что вообще не интересуется вопросом обмена.

Фото: стопкадр видео

Кроме того, Вышинский объяснил, откуда у него российский паспорт и зачем ему понадобилось российское гражданство.

"У меня есть жена, которая является гражданкой РФ, и она живет в Москве. Я хотел иметь возможность оказаться с ней в одной стране. Если это у кого-то это вызывает вопросы, то это мое личное желание и моя жизнь", - рассказал он.

Напомним, сегодня Верховный суд рассмотрит жалобу Вышинского на незаконность задержания в мае 2018 года. Председательствующий судья Сергей Стороженко в начале заседания удовлетворил ходатайство защиты частично о том, чтобы позволить Вышинскому находиться рядом с адвокатами, а не в боксе для задержанных.