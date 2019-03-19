Верховный Суд не удовлетворил иск о порядковой нумерации кандидатов-однофамильцев

В бюллетене будет указано достаточно информации, чтобы различить кандидатов с одинаковыми фамилиями.

Верховный Суд подтвердил законность отсутствия порядковых номеров в избирательном бюллетене на выборах Президента при наличии кандидатов-однофамильцев. Об этом говорится в сообщении суда.

"Верховный Суд оставил без удовлетворения исковые требования... Суд обращает внимание, что законодатель не установил требований обязательного указания порядковых номеров кандидатов на пост Президента Украины в избирательных бюллетенях", - сказано в решении суда.

Иск подала кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Она обосновала сови требования тем, что двое кандидатов имеют одинаковую фамилию, инициалы должность и место работы, "что приведет к ошибочному пониманию избирателями результатов сделанного ими выбора".

Суд счел эти доводы надуманными предположения. Коллегия судей обратила внимание на то, что в бюллетень вносится достаточно сведений для осознанного выбора: кандидаты включаются в алфавитном порядке с обозначением их фамилий, имен, отчеств, года рождения, места проживания, места работы, должности, партийности и субъекта выдвижения.

В ходе судебного разбирательства Центральная избирательная комиссия пояснила, что на момент выборов-2010 закон позволял осуществлять нумерацию, однако в 2014 году он был изменен и теперь слева от сведений о кандидате должен быть размещен пустой квадрат для отметки о голосовании, что делает нумерацию невозможной.

Верховный Суд также отметил, что ЦИК перед утверждением текста бюллетеня обсудил указанную проблему и 16 голосами против 5 отклонил предложение осуществить нумерацию кандидатов слева от квадрата для голосования.

Постановление суда вступило в силу 12 марта и не подлежит обжалованию.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта, на должность претендуют 39 кандидатов, среди которых две пары однофамильцев - Юрий Тимошенко и Юлия Тимошенко, а также Игорь Шевченко и Александр Шевченко.