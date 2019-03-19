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Тимошенко заявила, что из окружения Лазаренко пытаются вытащить на нее компромат

"Меня проверили Янукович, Азаров, их "пшонки"... Они не нашли".

Тимошенко заявила, что из окружения Лазаренко пытаются вытащить на нее компромат
Юлия Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что через Генпрокуратуру в США "пытаются ломать людей", чтобы найти компромат на нее.

Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода".

"В США они пытаются ломать людей, которые вокруг Лазаренко, ломать людей, которые в этих делах задействованы, для того, чтобы какой-то компромат обо мне вытянуть. Сам по себе этот факт просто грязный и унизительный. В то время, когда сейчас, по данным как раз украинских расследователей, миллиарды "отмываются" из оборонного бюджета Украины, они хотят сходить на 20 лет назад и найти меня хоть какой-то компромат", - рассказала Тимошенко, комментируя дело экс-премьера Павла Лазаренко, дело которого завершают слушать в США.

В то же время лидер "Батькивщины" подчеркнула, что ни она, ни компании, которые она возглавляла 20 лет назад, не имеют никакого отношения к Лазаренко.

"Им нечего мне предъявить. Потому что меня проверили Янукович, Азаров, их "пшонки", они нанимали международные детективные агентства для того, чтобы найти в моих действиях как премьер-министра хоть одну копейку коррупции и нарушения закона. Они не нашли", - добавила она.

Как сообщалось, дело США против Лазаренко о конфискации замороженных активов украинского экс-премьера продолжается с 2004 года. Этот процесс проходит отдельно от дела, по которому Лазаренко был вынесен тюремный срок и крупный штраф. Для того, чтобы конфисковать замороженные активы, правительство США должно доказать, что это именно те деньги, которые Лазаренко незаконно вывел в свое время из Украины. Поскольку это сделать сложно, в том числе, с учетом сроков процесса, стороны решили достичь мирового соглашения.

В материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Грабли по имени Лазаренко" говорилось, что Украина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко, если экс-премьер согласится на сделку с США.

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