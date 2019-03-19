Тимошенко заявила, что из окружения Лазаренко пытаются вытащить на нее компромат

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что через Генпрокуратуру в США "пытаются ломать людей", чтобы найти компромат на нее.

Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода".

"В США они пытаются ломать людей, которые вокруг Лазаренко, ломать людей, которые в этих делах задействованы, для того, чтобы какой-то компромат обо мне вытянуть. Сам по себе этот факт просто грязный и унизительный. В то время, когда сейчас, по данным как раз украинских расследователей, миллиарды "отмываются" из оборонного бюджета Украины, они хотят сходить на 20 лет назад и найти меня хоть какой-то компромат", - рассказала Тимошенко, комментируя дело экс-премьера Павла Лазаренко, дело которого завершают слушать в США.

В то же время лидер "Батькивщины" подчеркнула, что ни она, ни компании, которые она возглавляла 20 лет назад, не имеют никакого отношения к Лазаренко.

"Им нечего мне предъявить. Потому что меня проверили Янукович, Азаров, их "пшонки", они нанимали международные детективные агентства для того, чтобы найти в моих действиях как премьер-министра хоть одну копейку коррупции и нарушения закона. Они не нашли", - добавила она.

Как сообщалось, дело США против Лазаренко о конфискации замороженных активов украинского экс-премьера продолжается с 2004 года. Этот процесс проходит отдельно от дела, по которому Лазаренко был вынесен тюремный срок и крупный штраф. Для того, чтобы конфисковать замороженные активы, правительство США должно доказать, что это именно те деньги, которые Лазаренко незаконно вывел в свое время из Украины. Поскольку это сделать сложно, в том числе, с учетом сроков процесса, стороны решили достичь мирового соглашения.

В материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Грабли по имени Лазаренко" говорилось, что Украина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко, если экс-премьер согласится на сделку с США.