Порошенко уволил замкомандующего Нацгвардии Бондаря

В декабре прошлого года Бондарь выиграл конкурс на должность главы Службы судебной охраны.

Президент Петр Порошенко освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря.

Соответствующий указ №81/2019 опубликован на официальном сайте президента.

"Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

49-летний генерал-майор Бондарь отвечал за вопросы общественной безопасности.

Напомним Бондарь был назначен на эту должность 7 июня 2017 года. До этого он был начальником штаба Главного управления НГУ.

В декабре прошлого года Бондарь выиграл конкурс на пост главы Службы судебной охраны. Новая служба будет выполнять функцию охраны судов вместо полиции и Нацгвардии.

Генерал-майор Бондарь 1969 года рождения, имеет высшее образование, окончил Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск (1991), Киевский институт внутренних дел (специальность "Правоведение", 1999), Национальную академию обороны Украины с отличием (2006).

Стаж военной службы Бондаря - 32 года. Он отмечен государственной наградой - орденом Данила Галицкого.