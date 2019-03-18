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Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

После его вступления в силу последует адаптация национальных законодательств стран ЕС.

Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками
EPA/UPG

Профильный комитет Европейского парламента по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) одобрил в понедельник обновленный вариант европейской газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками.

Об этом заявил председатель европарламентского комитета Ежи Бузек, передает "Интерфакс-Украина".

"Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директиве ЕС", - сказал он.

Это решение не вызвало никаких дискуссий у евродепутатов, уже определивших свою позицию, и Бузек напомнил перед голосованием, что ранее уже было достигнуто временное соглашение с румынским председательством Совета ЕС, и Комитет постпредов стран ЕС одобрил это соглашение 20 февраля.

Теперь документ ожидает голосование на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС. После его вступления в силу, последует адаптация национальных законодательств стран Евросоюза с учетом обновленной компромиссной директивы.

Напомним, в феврале Комитет постпредов стран ЕС одобрил компромисс по "Северному потоку-2".

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