Украинские полярники готовятся проголосовать на выборах президента

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тыс. км от Киева, является отдаленным избирательным участком и на президентских выборах 31 марта здесь будут голосовать 34 человека - 11 участников постоянной экспедиции и 23 ученых, которые прибыли в конце января.

Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра.

"Станции «Академик Вернадский» является спецучастком, ведь по понятным причинам избирательная процедура в таком труднодоступном месте имеет свои особенности. В частности, полярники используют не «живые» бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет Центризбирком. В день выборов в большом помещении станции - столовой - устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Затем в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Центризбирком на днях утвердил состав комиссии на этом спецучастке в составе четырех полярников, председателем определен начальник 23 УАЭ Виктор Сытов.

"В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на «большую землю» протокол участковой комиссии с «мокрой» печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а бывает, что и через год. Поэтому эти документы в формате скан-копий оперативно передают со станции в ЦИК", - отмечается в сообщении.

"Если гражданину не безразлично, что станет с его голосом, он и за 15 тыс. километров от дома, среди снегов и айсбергов, найдет возможность проголосовать", - подчеркнул глава НАНЦ Евгений Дикий.

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность голосовать на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента (голосовать за списки партий), однако не голосуют за кандидатов на мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Напомним, ЦИК в порядке исключения создал 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей, в том числе - в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Ранее сообщалось, что военным на передовой урны для голосования подвозить не будут.

По состоянию на 15 марта, место голосования изменили 90 тысяч украинцев. Подробнее том, как это можно сделать, читайте в материале LB.ua "Зміна місця голосування: лайфхак".