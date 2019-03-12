Зміна місця голосування: лайфхак

Та поки це не фінальна статистика, адже змінити місце голосування можна до 25 березня включно.

За три тижні до виборів президента майже 70 тисяч виборців змінили місце голосування. Рекордну поки кількість нових виборців прийматиме Київ, де на дільниці додатково прийде більше 14 тисяч українців з усіх регіонів, включаючи Крим і Донбас.

Фото: EPA/UPG

Як знайти себе в реєстрі?

Перевірити, чи є ви в Державному реєстрі виборців, можна за посиланням.

Якщо ви знайшли себе і ваші дані вказані правильно, то переходьте до пункту про підготовку документів для зміни місця голосування.

Якщо вас немає в списку або ваші персональні дані (прізвище, до прикладу) змінилося, вам потрібно написати дві заяви: про включення до реєстру виборців (або про зміну даних) і про зміну місця для голосування.

Як підготувати заяви?

Краще підготуйте заяви заздалегідь, щоб не тратити час, заповнюючи їх у відділі ведення Державного реєстру виборців.

Заяву про включення до реєстру виборців можете знайти за посиланням, про зміну персональних даних тут, про зміну місця голосування - тут.

Як довести, що в день голосування ви будете в іншому місті?

Для зміни місця голосування, окрім заяви, потрібен документ, який доводить, що на момент голосування ви перебуватимете в конкретному місті, де і хочете проголосувати.

Здебільшого, це довідка з роботи чи університету, договір про оренду житла, медична довідка, що ви перебуваєте на лікуванні, декларація з лікарем (!), і навіть квиток на автобус, поїзд чи літак, що засвідчить ваше перебування в певному місці в день голосування. Можна подавати копії документів.

Які документи треба подати переселенцям?

Виборці з окупованих територій Донецької, Луганської області або Криму можуть прийти лише з паспортом, аби змінити місце голосування. Або принести довідку про надання їм статусу внутрішньо переміщеної особи.

Чи може проголосувати людина без реєстрації?

Якщо у вас немає реєстрації (раніше - прописки), зверніться до відділу Державного реєстру виборців за місцем свого проживання. Там вам порадять, як вирішити конкретну ситуацію.

Куди подавати документи?

Виберіть зручний для вас відділ ведення Державного реєстру виборців (список — за посиланням).

А також дільницю, де вам буде зручно голосувати, можна вибрати тут .

Номер дільниці, до речі, ви можете одразу вказати у заяві.

Як подати документи?

Прийдіть з паспортом і документами в робочий час (зазвичай, з 9 до 18). Ваша особиста присутність — обов'язкова (!)

Працівники відділу перевірять документи і видадуть вам посвідчення, з яким зможете йти голосувати.

Фото: Lb.ua

Скільки часу це займає?

Як правило, близько 10-15 хвилин.

Скільки разів можна використовувати це посвідчення?

Лише один раз на конкретну дату виборів. Аби проголосувати в другому турі президентських виборів, вам доведеться ще раз подати документи для зміни місця голосування.

Чи можна змінити місце голосування під час парламентських виборів?

Так. Але проголосувати ви зможете лише за політичну силу. За мажоритарного кандидата віддати свій голос не вдасться.

Чи можна змінити місце голосування під час місцевих виборів?

Ні.