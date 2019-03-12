В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины состоялась презентация оборудования в рамках программы правительства США по внедрению решений на основе информационных технологий для ВСУ.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

В церемонии приняли участие посол США в Украине Мари Йованович, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, руководство Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, а также представители вооруженных сил США.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Оборудование, которое сегодня установлено, должно стать сердцевиной и стержнем системы управления, которая внедряется в Вооруженных Силах Украины", - отметил Муженко.

Предполагается оборудование Центра оперативного реагирования на инциденты кибербезопасности, Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба и Главного командного центра ВСУ. Также в программу входит создание ядер логистической и медицинской информационных систем, информатизация Сил специальных операций ВСУ, модернизация IT-инфраструктуры для обеспечения функционирования вышеупомянутых систем и обучение персонала.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Эта помощь будет способствовать Вооруженным Силам Украины в приобретении совместимости с НАТО, а также даст возможность украинским подразделениям лучше подготовиться к имеющимся вызовам на востоке Украины", - отметила посол Йованович.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти заявил, что США намерены предоставить Украине новые типы оружия.