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КС отказался оценивать конституционность обращения Рады в поддержку автокефалии

"Этот вопрос является политическим, а не юридическим, и находится в компетенции Рады".

КС отказался оценивать конституционность обращения Рады в поддержку автокефалии
Конституционный суд
Фото: Макс Требухов

Конституционный Суд отказался оценивать конституционность обращения Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом говорится в определении суда от 7 марта.

Отмечается, что Большая палата КС рассматривала вопрос открытия производства по конституционному обращению 47 депутатов парламента. Они просили суд признать неконституционным обращение Рады к Варфоломею, так как, по их мнению, оно нарушает конституционное право украинцев на свободу вероисповедания и является вмешательством государства в вопросы религии.

КС заявил, что этот вопрос является политическим, а не юридическим, и находится в компетенции Рады.

Суд отказался рассматривать представление депутатов.

Напомним, 12 декабря прошлого года 47 депутатов обжаловали в КС постановление парламента, принятое 19 апреля 2018 года поддержку обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Инициаторами представления были представители "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и Александр Долженков.

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