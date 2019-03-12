​Эксперты: только три кандидата в президенты четко определились с курсом на ЕС и НАТО

"Внешнеполитическая стратегия - это не набор лозунгов. Поэтому хотелось бы, чтобы кандидаты в президенты все-таки пересмотрели свои позиции".

Только три кандидата в президенты Украины четко определились с курсом на вступление в Европейский Союз и НАТО.

Об этом в ходе заседания круглого стола заявил председатель Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж, передаёт корреспондент LB.ua.

"Украина находится в чрезвычайно сложном положении: продолжается война со стороны России, внешнеполитическая ситуация становится все более обостренной. Поэтому крайне важно понимать визию кандидатов на внешнюю политику. Проанализировав программы кандидатов, можем констатировать, что есть определенное игнорирование со стороны некоторых из них важных проблем и аспектов", - заявил он.

По его словам, анализ всех предвыборных программ кандидатов в президенты показывает, что "программы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко подготовлены специалистами и профессионалами". В них наиболее конкретно отображено видение внешней политики Украины, закреплён курс на НАТО и возвращение Крыма и Донбасса.

В то же время, по его оценкам, предвыборные программы Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского "напоминают репортерский стиль с общими лозунгами, но без конкретики будущего внешнеполитического курса Украины".

"Внешнеполитическая стратегия - это не набор лозунгов. Поэтому хотелось бы, чтобы кандидаты в президенты все-таки пересмотрели свои позиции", - призвал Джердж.

В свою очередь, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова Сергей Пархоменко представил результаты анализа программных документов кандидатов и риторики основных претендентов на пост главы государства.

"По сути, у нас есть только три кандидата в президенты, в риторике которых чётко задекламирована необходимость вступления Украины в НАТО и ЕС. Это - Порошенко, Тимошенко и Гриценко. Хотя в программе у Гриценко о членстве в НАТО ничего не сказано, но в его риторике это постоянно звучит. У Зеленского в программе упоминается о вступлении в НАТО, но про европейскую интеграцию в его документе сказано в общих словах. Более того, его риторика и положения программы расходятся и даже противоречат друг другу... Олег Ляшко в своей программе вообще не вспоминает о возвращении Крыма и Донбасса, о членстве в НАТО. В общих словах в его программе говорится о европейском уровне жизни украинцев", - отметил он.

Напомним, согласно мартовскому соцопросу группы "Рейтинг", во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко. В февральском опросе у Зеленского было, у 25,1%, у Порошенко - 16,6%, у Тимошенко - 16,2%, у Бойко - 11,3%, у Гриценко - 7,7%.