Аваков: я не откладываю дела "в стол" после разговора с главой СБУ или генпрокурором

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что практика так называемых отложенных дел больше неприменима. Об этом он рассказал в программе "Свобода слова", пишет Liga.net. В частности, по его словам, это касается фактов нарушения избирательного законодательства и ведения предвыборной кампании.

"Есть старая привычка: если что-то произошло, я поговорил с главой СБУ или генпрокурором и это что-то положил в стол. Сейчас это невозможно. Как невозможно было в случае с нападением на Гриценко в Одессе. Как в случае с обнаружением прослушки возле здания Зеленского. Как в случае с нападением на один из митингов Тимошенко, когда ее собирались облить то ли кислотой, то ли красной краской в Черновцах", - отметил министр.

Напомним, Нацполиция открыла уже 100 уголовных дел, связанных с избирательным процессом.