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Военная прокуратура подозревает троих чиновников Генштаба и Минобороны в вымогательстве 30 тыс. долларов

Начальник юридического департамента требовал деньги за то, чтобы не подавать иски и апелляции против двух граждан.

Военная прокуратура подозревает троих чиновников Генштаба и Минобороны в вымогательстве 30 тыс. долларов
Фото: nabu.gov.ua

Военная прокуратура подозревает начальника юридического департамента Министерства обороны Валерия Коваля и начальника управления имущества и ресурсов Генштаба Александра Бикчантаева в вымогательстве и получении взятки в размере 30 тыс. долларов. В преступной схеме также фигурирует замначальника отдела организации представительства в юрисдикционных органах и обеспечения хозяйственной деятельности юридического департамента ведомства Сергей Остапенко.

Об этом говорится в материалах суда.

Досудебное расследование установило, что Коваль по предварительному сговору с Бикчантаевым и Остапенко через посредника требовали неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов у двух граждан за принятие решения об отказе от исковых заявлений Министерством обороны, и за отказ от подачи апелляционных жалоб на предыдущие судебные решения Минобороны.

7 февраля при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 29 000 долларов.

В материалах отмечается, что военная прокуратура Дарницкого гарнизона расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее детективы ГБР задержали зампредседателя Печерской РГА во время получения взятки. Во время досудебного расследования установлено, что за ежемесячную выплату в размере 20 тыс. гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

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Источник: "Украинские новости"
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