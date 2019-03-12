ФСБ назначило психиатрическую экспертизу еще троим военнопленным

ФСБ России направила на психолого-психиатрическую экспертизу уже 11 украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке.

11 марта моряков Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова, а также их адвокатов следователи ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз.

"Защита возражала против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, учитывая, что следствие не собирается позитивно реагировать на возражения адвокатов, ими были заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы в отношении военнопленных", - сообщил адвокат.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации обстреляли и захватили в плен три украинских корабля (два бронекатера и рейдовый буксир) при плановом переходе судов из порта Одессы в порт Мариуполь. В российский плен попали 24 члена экипажа, оккупанты вывезли их в Москву. 15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении ареста для украинцев до конца апреля.