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Отец Гандзюк заявил о слежке и попытках запугивания

Все началось с момента, когда Мангер вышел под залог, утверждает Виктор Гандзюк.

Отец Гандзюк заявил о слежке и попытках запугивания
Виктор Гандзюк
Фото: 5канал

Отец убитой советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк заявил, что за ним следят неизвестные и пытаются его запугать.

Об этом он рассказал в интервью УП.

"Я практически каждый день ездил на кладбище к Кате, и как-то складывалось, что это было в конце дня – после 16-17 часов, когда нет никого. Обычно до темноты там бывал. Кладбище за городом, в поле. Я заметил, что практически каждый день меня кто-то сопровождает. То есть, появляется машина с темными стеклами, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мной, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", - сказал Виктор Гандзюк.

Отец Гандзюк заявляет, что ему звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди попытались выйти с Виктором Михайловичем на контакт.

"Предлагали встретиться. Говорили, якобы у них есть какие-то данные относительно заказчиков. Встреча должна быть один на один", - сообщил Виктор Гандзюк.

"Атака" на убитую активистку и ее отца велась и в социальных сетях, где активизировались боты. По словам Виктора Гандзюка, "все началось с момента, когда господину Мангеру вручили подозрение в заказе убийства, а точнее даже, когда он вышел под залог".

При этом целью таких действий неизвестных Виктор Гандзюк считает именно попытку запугивания.

"Я не думаю, что с целью проследить за мной. Потому что это делали бы как-то более деликатно. А это происходит очень нагло и открыто. Очевидно, чтобы запугать", - объясняет отец убитой активистки.

11 февраля Генпрокуратура сообщила главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля Мангер вышел под залог в размере 2,5 млн гривен.

11 марта с Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

Ранее суд отказался продлить меру пресечения Мангеру. 6 марта суд отстранил его должности председателя Херсонского облсовета до 7 апреля.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

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