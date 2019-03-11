Полиция открыла дела о фиктивных спонсорах "Батькивщины" и подкупе малоимущих в пользу Порошенко

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с выходом журналистского расследования Bihus.info об использовании "Батькивщиной" подставных лиц под видом спонсоров. Также начато производство, которое касается возможного подкупа малоимущих в пользу Петра Порошенко под видом материальной помощи.

Об этом рассказал журналистам на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Напомним, журналисты Bihus.info установили, что во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и более тысяч гривен.

В процессе проверки этой информации журналисты выяснили, что среди крупнейших доноров "Батькивщины" есть, в частности, кассир супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, которая работает на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани. Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях.

Тимошенко позже в эфире "1+1" призналась, что настоящие доноры "Батькивщины" передали деньги через подставных лиц, потому что боятся репрессий.

Несмотря на это полиция открыло уголовное производство. "Сейчас в производстве проводятся следственные действия, направленные на проверку вышеуказанной информации", - рассказал Цуцкиридзе.

Фото: mvs.gov.ua Максим Цуцкиридзе

"Также продолжается расследование уголовного производства по факту возможного подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко путем выделения материальной помощи семьям, которые оказались в трудных жизненных условиях. Эта информация широко освещена в СМИ. Все участники ролика подтвердили факты таких предложений, но быстрого результата расследования ожидать не стоит, для этого необходимо опросить более 2 тысяч человек", - добавил полицейский.

Об этом истории писало, например, одесское издание "Таймер". По его данным, в управлении социальной защиты населения Ильичевска принимают заявления на получение разовой материальной помощи в размере 1000 гривен. Деньги обещают выплатить в конце марта в случае голосования за Порошенко.