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"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров

Люди, якобы перечислившие большие взносы, не знали об этом.

"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров
Фото: ba.org.ua

Миллионы гривен, которые в течение второго полугодия 2018 поступали на счета партии "Батькивщина" в качестве благотворительных взносов, были сделаны через подставных лиц. Об этом сообщает программа "Наші гроші".

Журналисты решили проверить обязательный отчет партии относительно финансирования, в частности, взносы, уплаченные физическими и юридическими лицами. Оказалось, что во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и более тысяч гривен.

В процессе проверки этой информации журналисты выяснили, что среди крупнейших доноров "Батькивщины" есть, в частности, кассир супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, которая работает на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.

Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях, что указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.

Одна из жертвователей из Кировоградщины, которая работает мастером маникюра и якобы внесла на счет "Батькивщины" почти 150 тыс гривен призналась, что сделать это ее попросил человек из местного отделения партии, который в свое время помог женщине с лечением дочери.

Напомним, в 2017 году "Наші гроші" уже фиксировали использование персональных данных украинцев при отправке платежей на счета "Батькивщины". Тогда партия использовала в основном пенсионеров, которые на бумаге жертвовали политической силе тысячи гривен.

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