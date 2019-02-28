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​Рада продлила работу ВСК по Гандзюк

Депутатам дали дополнительное время до 28 мая.

​Рада продлила работу ВСК по Гандзюк
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада еще на три месяца продлила работу временной следственной комиссии по нападениям на Екатерину Гандзюк и других активистов.

За принятие соответствующего проекта постановления №10020 проголосовали 290 депутатов.

Для дальнейшего расследования сведений о нападениях комиссии дали время до 28 мая.

Через две недели, 14 марта, Рада заслушает промежуточный отчет комиссии.

Из ее состава также исключен депутат Евгений Рыбчинский (группа "Воля народа") и включен депутат Сергей Шахов (группа "Воля народа").

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

После смерти Гандзюк в Верховной Раде создали временную следственную комиссию для расследования нападений на общественных деятелей. ВСК возглавил внефракционный народный депутат Борислав Береза. ВСК – это коллегиальный орган, чья задача – контроль за расследованием вопросов, которые "составляют общественный интерес". Выводы и решения ВСК – не решающие для следствия и суда.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится в бегах, Мангер - на свободе под залогом.

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Источник: "Українські новини"
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