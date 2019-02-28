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Верховная Рада провалила законопроект о медиации

Внесудебное разрешение споров могло бы применяться в любых случаях, включая уголовные дела.

Верховная Рада провалила законопроект о медиации
Фото: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko

Верховная Рада отказалась регламентировать внесудебный метод разрешения споров - медиацию. За законопроект №3665 в целом проголосовал только 201 депутат при минимально необходимых 226.

Медицию предлагали определить альтернативный (внесудебный) метод разрешения споров, с помощью которого стороны спора пытаются в рамках структурированного процесса самостоятельно, на добровольной основе достичь согласия для разрешения их спора с помощью медиатора (независимой и нейтральной стороны).

Данный метод разрешения споров смог бы применяться в любых случаях, в том числе гражданских, хозяйственных, административных, а также в уголовных процессах и делах по поводу административных правонарушений. Медиация проводилась бы по взаимному согласию сторон спора на основании принципов добровольного участия, равенства, активности, самоопределения сторон, независимости, нейтральности и конфиденциальности информации.

Договоренности, достигнутые сторонами по результатам медиации, предлагалось излагать письменно в договоре либо в мировых соглашениях, если спор проводился в рамках уголовного и судебного производства или третейского разбирательства.Медиатором могло быть физическое лицо старше 30 лет с высшим или профессионально-техническим образованием, прошедшее профессиональное обучение медиации.

Напомним, в ноябре 2016 года Рада приняла за основу законопроект о регламентировании внесудебного метода разрешения споров.

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Источник: "Украинские новости"
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