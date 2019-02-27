Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму

Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине констатирует, что в Крыму ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов. Об этом сегодня на международном форуме в Киеве сказала глава миссии ООН Фиона Фрейзер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Тот тренд, который мы увидели на протяжении последних лет, говорит о том, что ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов на полуострове", - сказала Фрейзер.

В частности, она отметила, что в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства.

"Мы должны признать, что крымские татары в первую очередь становятся жертвами рейдов со стороны милиции и ФСБ, которые проводятся в их домах, местах публичных собраний", - добавила она.

По словам руководителя миссии, существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.

Что касается образования и языка, то Фрейзер заявляет, что крымскотатарский язык остается стабильно представленным в школьном образовании, в то время как возможность образования на украинском языке значительно уменьшилась.

Напомним, после аннексии Крыма Россия запретила на территории полуострова деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. По данным одного из лидеров Меджлиса Ильми Умерова, на территории аннексированного Крыма не прекращаются репрессии по отношению к нелояльным к российским властям гражданам, и сейчас в СИЗО и тюрьмах находится более 80 политзаключенных.