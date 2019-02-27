Яценюк обсудил с Волкером политическую ситуацию в Украине

Сотрудничество с американскими партнерами особенно важно для Украины в контексте российской агрессии.

Фото: nfront.org.ua Арсений Яценюк и Курт Волкер

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк обговорил политическую ситуацию в Украине накануне президентских выборов с представителем Госдепартамента США Куртом Волкером. Об этом Яценюк написал на своей странице в Фейсбуке.

"По моему убеждению, для всех вменяемых национальных сил сейчас самое важное достичь трех целей: сохранить политическую стабильность, предотвратить приход к власти реваншистов и популистов и сделать все возможное для защиты честных выборов", - подчеркнул Яценюк.

В центре внимания во время разговора, кроме политической ситуации в Украине накануне президентских выборов, было положение в сфере безопасности и отдельные аспекты мирного урегулирования.

"Агрессия России продолжается, а значит, тесное сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом для всего украинского политикума", - подчеркнул Яценюк.

Во время встречи с Куртом Волкером лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в Украине "ценят поддержку Соединенных Штатов в противодействии российским преступлениям и провокациям на Азове и в Керченском проливе и приветствуют визит в Украину американского эсминца "Дональд Кук", который по приглашению нашего правительства прибыл в Одессу".

"Спасибо Послу Курту Волкеру за его активную работу и важную помощь для защиты национальной безопасности и суверенитета нашего государства", - написал Арсений Яценюк.