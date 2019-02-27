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Пяти крымским судьям и прокурорам предъявили подозрение за арест украинских моряков

"Они не только предали свою страну, но и совершили военное преступление".

Пяти крымским судьям и прокурорам предъявили подозрение за арест украинских моряков
Фото: ark.gp.gov.ua

Прокуратура АР Крым 27 февраля сообщила о подозрении пяти крымским судьям и прокурорам за арест взятых в плен украинских моряков.

Об этом сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

"Украинские военные моряки имеют статус военнопленных согласно ст.4 Конвенции об обращении с военнопленными и подпадают под ее защиту. Подозреваемые, которые в нарушение законов Украины и международного права войны задержали и судили украинских моряков, - бывшие украинские судьи и прокуроры. Они не только предали свою страну и начали обслуживать государство-оккупанта, но и совершили военное преступление не имеющий срока давности, по нему не предусмотрена амнистия и за которое будут преследовать во всем цивилизованном мире. И сегодня мы сделали первый шаг к обеспечению неотвратимости наказания в этом деле", - заявил прокурор.

25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Напомним, что Украина также сообщила о подозрении 15 военнослужащим Российской Федерации, которым сообщили о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. Они организовывали, координировали или участвовали в нападении на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.

В их числе - генерал-полковник Александр Дворников (командующий войсками Южного военного округа РФ), вице-адмирал Александр Моисеев (командующий Черноморским флотом РФ), Геннадий Медведев (заместитель руководителя Погранслужбы РФ).

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