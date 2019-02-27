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В РФ завели дело против следователя СБУ и зама военного прокурора, расследующих захват моряков в Керченском проливе

Их обвиняют в незаконном возбуждении уголовного дела против российских пограничников.

В РФ завели дело против следователя СБУ и зама военного прокурора, расследующих захват моряков в Керченском проливе
Захваченные украинские катер «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в порту в Керчи
Фото: EPA/UPG

Следственный комитет России возбудил дело в отношении старшего следователя Службы безопасности Украины Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко, которые расследуют захват украинских моряков возле Керченского пролива.

Об этом сообщается на официальном сайте Следкома РФ.

Их обвиняют в незаконном возбуждении уголовного дела против российских военных и пограничников (ч. 2 ст. 299 УК РФ), которые зазватили украинских моряков и три судна в Керченском проливе. Как утверждают в СК, россияне "не совершали никаких незаконных действий при задержании украинских судов". По версии следствия, российские пограничники "исполняли свой долг по охране государственной границы РФ в соответствии с нормами международного права и российского законодательства".

"Однако правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого старший следователь Губский при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности семерых заведомо невиновных граждан РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября прошлого годагода российские военные захватили два украинских катера и буксир Военно-морских сил около Керченского пролива. Сразу после инцидента в ноябре 2018 года Украина сообщила о подозрении восьмерым российским военным.

По данным украинского следствия, военнослужащие РФ, которым сообщили о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. Они организовывали, координировали или участвовали в нападении на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.

25 февраля украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении еще семерым российским военным за захват кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Им вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.437 Уголовного кодекса - ведение агрессивной войны.

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