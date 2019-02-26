Трамп прилетел в Ханой для встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в Ханой для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Спецборт Трампа приземлился в аэропорту Нойбай, где его встретили официальные лица. После этого кортеж президента США направился в отель. Официальной информации о том, где именно разместится Трамп, нет.

В столице Вьетнама усилены меры безопасности.

Перед вылетом из Вашингтона Трамп написал в своем "Твиттере", что после ядерного разоружения Северная Корея может стать великой державой.

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам раньше. Его бронированный поезд доехал до станции в городе Донгданг, после пересечения границы с Китаем. До Ханоя северокорейский лидер направился на автомобиле.

Напомним, вторая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое.

Первая в истории встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Трамп также заявлял, что "непременно" пригласит Ким Чен Ына посетить США, если переговоры пройдут хорошо.