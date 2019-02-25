Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана, - СМИ
Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана, - СМИ
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
ГлавнаяМир

​Трамп: Северная Корея могла бы стать великой и без ядерного оружия

Президент США убежден, что КНДР обладает огромным потенциалом для развития.

​Трамп: Северная Корея могла бы стать великой и без ядерного оружия
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп считает, что Северная Корея обладает огромным потенциалом для развития.

Об этом он заявил на приеме в Белом доме, передает "Би-би-си".

В очередном "твите" Трамп, обращаясь к Ким Чен Ыну, написал, что КНДР может стать одной из ведущих экономик мира, если она откажется от ядерного оружия.

Президент США также отметил, что Северная Корея эта страна обладает гораздо большим потенциалом для быстрого роста, чем прочие страны. За несколько часов до этого госсекретарь Майк Помпео заявил, что Пхеньян по-прежнему представляет собой ядерную угрозу для США.

Как ранее сообщалось, вторая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое.

Выступая на балу губернаторов вечером в воскресенье, президент США подтвердил, что у него установились "очень, очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном. Он также отметил, что "не хочет ни на кого давить" в связи с ядерным разоружением КНДР. "Я не хочу ни на кого давить. Я просто хочу положить конец ядерным испытаниям. Если их не будет, нас это устроит", - сказал Трамп.

Напомним, первая в истории встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня прошлого  года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Трамп также заявлял, что "непременно" пригласит Ким Чен Ына посетить США, если переговоры пройдут хорошо. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также