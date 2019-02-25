​Трамп: Северная Корея могла бы стать великой и без ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп считает, что Северная Корея обладает огромным потенциалом для развития.

Об этом он заявил на приеме в Белом доме, передает "Би-би-си".

В очередном "твите" Трамп, обращаясь к Ким Чен Ыну, написал, что КНДР может стать одной из ведущих экономик мира, если она откажется от ядерного оружия.

Президент США также отметил, что Северная Корея эта страна обладает гораздо большим потенциалом для быстрого роста, чем прочие страны. За несколько часов до этого госсекретарь Майк Помпео заявил, что Пхеньян по-прежнему представляет собой ядерную угрозу для США.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019 г.

Как ранее сообщалось, вторая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое.

Выступая на балу губернаторов вечером в воскресенье, президент США подтвердил, что у него установились "очень, очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном. Он также отметил, что "не хочет ни на кого давить" в связи с ядерным разоружением КНДР. "Я не хочу ни на кого давить. Я просто хочу положить конец ядерным испытаниям. Если их не будет, нас это устроит", - сказал Трамп.

Напомним, первая в истории встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Трамп также заявлял, что "непременно" пригласит Ким Чен Ына посетить США, если переговоры пройдут хорошо.