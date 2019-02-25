Трамп отложил повышение пошлин на китайский импорт

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Президент США Дональд Трамп отложил введение новых пошлин на импорт из Китая в связи с "существенным прогрессом", достигнутым на торговых переговорах, пишет "Голос Америки".

"Очень хорошие выходные для США и Китая", – написал Трамп в твиттере в воскресенье, заявив, что стороны добились существенного прогресса по "важным структурным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту и многое другое".

Хотя соглашения в его окончательном виде пока нет, Трамп заявил, что он отложит повышение пошлин, если стороны будут близки к заключению сделки.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

Раньше американский президент заявлял, что если соглашения достичь не удастся до 1 марта, то пошлины на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов будут повышены с 10% до 25%.

Высокопоставленные представители США и Китая провели серию торговых переговоров в Пекине и Вашингтоне после того, как в декабре Трамп и Си Цзиньпин объявили 90-дневное перемирие в своей торговой войне для выработки соглашения.

США долгое время обвиняли Китай в многочисленных недобросовестных торговых практиках. Речь идет о предполагаемых кражах интеллектуальной собственности и требованиях к американским компаниям передавать технологии, составляющие коммерческую тайну, если они хотят вести бизнес в Китае.

Китайская сторона отвергает эти обвинения и в свою очередь обвиняет США в нарушениях правил торговли с целью ограничить экономическое развитие Китая.