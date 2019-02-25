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Трамп отложил повышение пошлин на китайский импорт

Под действие тарифов попадают товары на 200 млрд долларов.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых пошлин на импорт из Китая в связи с "существенным прогрессом", достигнутым на торговых переговорах, пишет "Голос Америки".

"Очень хорошие выходные для США и Китая", – написал Трамп в твиттере в воскресенье, заявив, что стороны добились существенного прогресса по "важным структурным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту и многое другое".

Хотя соглашения в его окончательном виде пока нет, Трамп заявил, что он отложит повышение пошлин, если стороны будут близки к заключению сделки.

Раньше американский президент заявлял, что если соглашения достичь не удастся до 1 марта, то пошлины на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов будут повышены с 10% до 25%.

Высокопоставленные представители США и Китая провели серию торговых переговоров в Пекине и Вашингтоне после того, как в декабре Трамп и Си Цзиньпин объявили 90-дневное перемирие в своей торговой войне для выработки соглашения.

США долгое время обвиняли Китай в многочисленных недобросовестных торговых практиках. Речь идет о предполагаемых кражах интеллектуальной собственности и требованиях к американским компаниям передавать технологии, составляющие коммерческую тайну, если они хотят вести бизнес в Китае.

Китайская сторона отвергает эти обвинения и в свою очередь обвиняет США в нарушениях правил торговли с целью ограничить экономическое развитие Китая.

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