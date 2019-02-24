В выборах парламента Молдовы приняли участие около 49% избирателей

Первые результаты будут известны примерно через час после закрытия участков.

В выборах в парламент Молдовы приняли участие почти 50% избирателей. Об этом сообщил пресс-секретарь Центизбиркома Родик Сырбу, пишет российское агентство "Интерфакс".

Избирательные участки закрылись в 21:00. По последним данным, в выборах приняли участие 1,446 млн человек, что составляет 49,08% от зарегистрированного количества избирателей. Голосование еще продолжается на избирательных участках в странах Европы, США и Канаде.

Порог явки избирателей на парламенстких выборах отменен, впервые волеизъявление проходило по смешанной системе: 51 депутат будет избран по округам, и 50 - по партийным спискам.

Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока - 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Предварительные результаты будут объявлены уже через час после закрытия участков.