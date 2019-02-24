Спикер парламента Молдовы обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Российскую Федерацию во вмешательстве в парламентские выборы, которые проходят в стране сегодня, 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
"Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдове. Это и амнистия для мигрантов, и снятие пошлин на молдавскую продукцию, и тому подобное", - сообщил спикер журналистам на одном из избирательных участков.
Сегодня в Молдове проходят парламентские выборы и референдум по сокращению количества депутатов и механизму их отзыва народом.
Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в разных странах, в частности, в США.
Ранее сообщалось, что вмешательство Кремля в украинские выборы уже началось.