Спикер парламента Молдовы обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Сегодня в Молдове избирают парламент и проводят референдум.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Российскую Федерацию во вмешательстве в парламентские выборы, которые проходят в стране сегодня, 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

"Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдове. Это и амнистия для мигрантов, и снятие пошлин на молдавскую продукцию, и тому подобное", - сообщил спикер журналистам на одном из избирательных участков.

Сегодня в Молдове проходят парламентские выборы и референдум по сокращению количества депутатов и механизму их отзыва народом.

Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в разных странах, в частности, в США.

Ранее сообщалось, что вмешательство Кремля в украинские выборы уже началось.