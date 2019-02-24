Гуайдо призвал мир рассмотреть "все варианты" решения кризиса в Венесуэле

Мадуро не пускает в страну гуманитарную помощь, на границе продолжаются столкновения.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть все варианты урегулирования кризисной ситуации в Венесуэле.

"Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться", - написал он в субботу в Twitter.

Как утверждает Гуайдо, "внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения" Венесуэлы.

Заявление было сделано на фоне противостояний между гражданским населением и военными, которые блокируют доставку гуманитарной помощи на границе с Колумбией и Бразилией. Военные применили слезоточивый газ и оружие. По меньшей мере два человека погибли, десятки - получили ранения.

Ранее Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев.