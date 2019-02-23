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Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде

Саммит пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме.

Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде
Фото: EPA\UPG

Глава КНДР Ким Чен Ын в субботу во второй половине дня отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в КНДР дипломатический источник, пожелавший остаться неназванным.

"Около 17:00 по местному времени (10:00 по Киеву - ред.) Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде. Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай", - отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщали ряд азиатских СМИ со ссылкой на свои информированные источники, поезд лидера КНДР должен прибыть из Пхеньяна на китайскую станцию Даньдун, затем в Пекин, оттуда направится на юг Китая, пересечет границу с Вьетнамом близ станции Ланг Сон и доберется до Ханоя. 

Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронированного поезда менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

Напомним, первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит Трамп и Ким Чен Ын проведут 27-28 февраля во Вьетнаме.

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