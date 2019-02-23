США намерены оставить в Сирии около 400 военных

После вывода войск из Сирии США намерены оставить в стране около 400 военнослужащих. Об этом ряд информагентств сообщили в пятницу, 22 февраля, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента, передает DW.

Накануне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон хочет на определенное время оставить в Сирии группу "примерно из 200" военнослужащих. Подобный шаг она объяснила "защитой мира" в регионе.

Напомним, в августе 2014 года международная коалиция во главе с Соединенными Штатами начала операцию против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке. В сентябре того же года она нанесла первые удары по объектам ИГ в Сирии.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что из Сирии будут выведены все американские военнослужащие. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана.

Не согласные с этим шагом министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгерк ушли в отставку вскоре после заявления Трампа.

В январе 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.