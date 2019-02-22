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В кортеж президента Молдовы врезался автомобиль

Охрану Додона усилили из-за анонимного письма о подготовке покушения на него.

В кортеж президента Молдовы врезался автомобиль
Фото: newsmaker.md

В одну из машин кортежа президента Молдовы Игоря Додона 22 февраля врезался легковой автомобиль.

Пресс-секретарь администрации президента Кармена Лупей сообщила в фейсбуке, что пострадала одна из машин охраны Додона. Виновник аварии — водитель легкового автомобиля, врезавшегося в кортеж. Лупей написала, что он не учел метеоусловий и превысил скорость.

Пострадавших в результате аварии не было.

В то же время местное издание NewsMaker сообщило, что Служба госохраны Молдовы недавно усилила меры безопасности в связи с получением письма о возможности покушения на жизнь Додона.

По почерку в администрации определили, что его писал осужденный за банковское мошенничество бизнесмен Вячеслав Платон.

В письме, отметим, говорится, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк "готовит убийство" президента Додона сразу после выборов. "Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламенте, а затем, путем шантажа и подкупа переманить депутатов социалистов к себе. Понимаю, что звучит это шокирующе, и тяжело верится, но, к сожалению, это так. Исполнителем должен стать одиночка с психическим заболеванием", — говорится в послании. 

Его автор утверждает, что для исполнения покушения уже нашли человека из криминального мира.

Письмо не подписано, в нем не указана и дата написания. Адвокаты Платона сказали, что им ничего не известно об этом письме.

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