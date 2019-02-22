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ГлавнаяМир

​SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник

В случае успешной посадки, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.

​SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник
Запуск Falcon 9 (архивное фото)
Фото: стоп-кадр

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту индонезийский спутник связи Nusantara Satu и лунный космический аппарат Beresheet израильской компании SpaceIL.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02:45 по среднеевропейскому времени с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 22 февраля. Кроме израильского модуля, Falcon 9 вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.

Успешное отделение лунного посадочного модуля SpaceIL подтверждено, начинается двухмесячное путешествие космического аппарата на Луну", - говорится сообщении SpaceX в Twitter.

Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.

В случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории аппаратом с частным финансированием, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

Напомним, в декабре SpaceX запустила ракету-носитель со спутником GPS.

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