​SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту индонезийский спутник связи Nusantara Satu и лунный космический аппарат Beresheet израильской компании SpaceIL.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02:45 по среднеевропейскому времени с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 22 февраля. Кроме израильского модуля, Falcon 9 вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.

Успешное отделение лунного посадочного модуля SpaceIL подтверждено, начинается двухмесячное путешествие космического аппарата на Луну", - говорится сообщении SpaceX в Twitter.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3 — SpaceX (@SpaceX) February 22, 2019

Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.

Beresheet Launched successfully! 🇮🇱

We received the first sign of life & data from #Beresheet & the #spacecraft deployed its landing legs as expected. 🙌 #israeltothemoon @ILAerospaceIAI @ILSpaceAgency pic.twitter.com/Lmc9LhGaoo — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) February 22, 2019

В случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории аппаратом с частным финансированием, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

Напомним, в декабре SpaceX запустила ракету-носитель со спутником GPS.