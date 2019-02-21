Польща: тиждень дивної дипломатії

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та віце-президент США Майк Пенс (зліва) під час зустрічі у Варшаві, 14 лютого 2019.

За минулий тиждень польський уряд був господарем одного міжнародного саміту і в останню хвилину відмовився брати участь в іншому. Обидві зустрічі, на думку представників польської опозиції, були непотрібними і їх мета незрозумілою. Уряд же сподівався покращити відносини зістратегічним партнером — США та виправити шкоду заподіяну останнім часом відносинам із Ізраїлем.

Але виконання цього плану закінчилось тим, що посол США в Польщі Жоржет Мосбахер тепер закликає уряд Ізраїлю відмовитись від образливих заяв щодо Польщі. Оскільки в обох країнах — Польщі та Ізраїлі — на 2019 рік заплановані парламентські вибори, публічне примирення, імовірно, затягнеться. В обох країнах партії влади зараз борються за виборця і не будуть “втрачати лице”.

На додачу до цього, польський уряд знову продемонстрував свою схильність до дій, які не зовсім збігаються із позицією колег по ЄС, що погіршить переговорну позицію Польщі в ЄС.

Дивна конференція

Все почалось із того, що 13-14 лютого Польща приймала у Варшаві міжнародну конференцію із питань розбудови миру та безпеки на Близькому Сході. Подія організована за пропозицією США, які були спів-господарями конференції мала підтримати зв'язки між Польщею та США та підвищити шанси на згоду США створити в Польщі свою військову базу.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (праворуч) і віце-президент США Майк Пенс (зліва) та інші учасники міжнародної конференції у Варшаві, присвяченій питанням Близького Сходу

США в свою чергу намагались знайти союзників для своєї політики щодо Ірану та плану врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Примітно, що ні представників Ірану, а ні Палестини до участі в конференції не запросили. І якщо план врегулювання палестино-ізральського конфлікту представляли на закритій частині зустрічі, то коментарі щодо Ірану були в публічних виступах представників США. (США на конференції представляли віце-президент Майк Пенс та держсекретар Майк Помпео).

В результаті, преса в Польщі напівфоційно назвала конференцію 13-14 лютого “антиіранською”. Конференція зажила контроверсійної слави вже на етапі її приготування. Про підготовку до неї оголосив Держсекретар США Майк Помпео під час свого турне Близьким Сходом на початку січня 2019 року. Новину оприлюднив телеканал Fox News, якому Помпео дав інтерв’ю з нагоди візиту. Помпео заявив, що серед тем для обговорень під час конференції буде те, “щоб Іран не був силою дестабілізації”.

Навздогін заявам Помпео Міністерство закордонних справ Польщі 11 січня 2019 року оприлюднило повідомлення про те, що 13-14 лютого 2019 року у Варшаві мала відбутися зустріч міністрів, присвячена “розбудові миру та безпеки на БлизькомуСході”, спільно організована Польщею та США.

Фото: EPA/UPG Держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції у Варшаві, 14 лютого 2019

В самому Ірані щодо змісту конференції, схоже, були подібної думки, оскільки вже наступногодня після оголошення про плани її проведення (в січні 2019 року) Іран скасував фестиваль польських фільмів, який мав проходити в чотирьох містах країни, і зробив кілька різких заяв щодо конференції. На додачу, під час зібрання у Варшаві, президент Ірану Хасан Рухані перебував в Росії де разом із Реджепом Ердоганом та Володимиром Путіним обговорювали плани щодо Сирії.

Плани США щодо конференції були, схоже, в тому щоб продемонструвати міжнародну підтримку щодо своєї іранської політики. Участь польського уряду в конференції на правах молодшого партнера США була спричинена бажанням розбудувати контакти зі США, які уряд правлячої партії "Право і Справедливість" бачить головним гарантом безпеки Польщі (на відміну від їх попередників — Громадянської Платформи, які виступали за баланс між США та ЄС в зовнішній політиці, в томучислі політиці безпеки).

Ідей США щодо Ірану не підтримала і більшість членів ЄС. Верховний представник ЄС з питаньзакордонних справ Федеріка Могеріні заявила в січні 2019 року, що замість саміту у Варшаві буде присутньою на саміті африканських держав, але врешті лишилась в Брюселі на зустрічі міністрів країн НАТО. Більшість із країн ЄС не прислали до Варшави своїх міністрів закордонних справ (в деяких випадках були присутні їх заступники або представники нижчого рівня). Такі дії вкотре підкреслили відмінність думки США та більшості країн ЄС щодо майбутніх відносин з Іраном.

Якщо президент США Дональд Трамп в 2018 році прийняв рішення вийти із ядерної угоди із Іраном, укладеної в 2015 році (США під лідерством Барака Обами погодились тоді на відміну санкцій в обмін на скорочення іранської ядерної програми), лідери ЄС вважають, що її потрібно і далі виконувати. В результаті уряд США повернув дію санкції проти Ірану, а ЄС в січні 2019 року запустив спеціальний фінансовий механізм, який дозволить вести торгівлю з Іраном (лише товарами цивільного призначення) в обхід американських санкцій.

В результаті, на конференції у Варшаві, окрім США та Польщі та Ізраїлю були представлені, головним чином країни Перської Затоки. При цьому, всупереч на широку назву конференції, яка мала охоплювати весь Близький Схід, принаймні у відкритій її частині нічого не говорили про війну в Ємені, яку веде один із союзників США в регіоні — Саудівська Аравія. Участь польського уряду в ініційованій США конференції, таким чином, стала черговим випадком, коли польський уряд продемонстрував свою окрему від решти ЄС думку щодо подій всвіті.

Фото: EPA/UPG Зліва-направо: міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, заступник міністра закордонних справ Саудівської Аравії аль-Аділ Дубайр і держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі глав делегацій в Королівському замку у Варшаві, 13 лютого 2019.

Незадовго до того міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч зробив заяву про те, що в переговорах із Великобританією щодо умов виходу країни з ЄС Європейський Союз міг би і погодитись на те, щоб офіційно запровадити граничний термін дії страхового механізму “backstop”, який мав би розв’язати проблему кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія після Брекзиту. Заява була зроблена всупереч офіційній позиції ЄС, висловленої головним переговорником Мішелем Барньє про те, що граничного терміну бути не може.

Часто непродуктивні конфронтації з рештою лідерів ЄС, на жаль, погіршили тим часом переговорну позицію Польщі в справі іншої стратегічної для Польщі проблеми — будови газопроводу "Північний потік-2". Польща (як і країни Балтії) виступала проти побудови газопроводу від самого початку, але противники проекту не змогли запобігти його реалізації. До певного часу в Польщі були сподівання, що тиск з боку США зможе ускладнити реалізацію проекту, але ці сподівання не справдились.

Тож на думку опозиційних коментаторів, конференція у Варшаві принесла Польщі більше шкоди, ніж користі. Єдині сподівання, які можуть і ще мати в Польщі — це можливість створення в країні американської військової бази, яку польський уряд запропонував назвати "Форт Трамп" з надією, що така назва зробить американського президента більш прихильним до ідеї.

Якщо ж і ці плани не вдасться реалізувати до кінця 2019 року (принаймні, домогтись від США остаточної згоди на базу),то може статись, що вже в листопаді уряд сформують опоненти нинішньої партії влади, і всі гіпотетичні перемоги у відносинах зі США будуть вже на їх рахунку.

Фото: EPA/UPG Міжнародна конференція у Варшаві, 14 лютого 2019.

Міжнародний передвиборчий конфлікт

Негативний баланс здобутків та втрат Варшавської конференції для Польщі несподівано погрішився через заяви прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху під час його перебування у Варшаві. На думку польських коментаторів, Нетаньяху, партія якого може програти парламентські вибори заплановані на квітень цього року, використав свій візит до Польщі як елемент передвиборчої кампанії і поводився у Варшаві “як на передвиборчому мітингу”.

Оскільки партія, яку очолює Нетаньяху, Лікуд є правого спрямування, зміст заяв Нетаньяху у Варшаві був спрямований на виборців правих поглядів. Отже, під час свого перебування у Варшаві, відвідуючи пам’ятник повстанцям у варшавському гетто, Нетаньяху заявив, що поляки співпрацювали із нацистами для знищення євреїв.

Наступного дня після цієї заяви виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Ізраїлю вже у себе вдома Ісраел Катц в інтерв’ю місцевій пресі додав жару до вогню, процитувавши заяву колишнього пре’мєра Ізраїлю Іцхака Шаміра про те, що “поляки всмоктують антисемітизм із молоком матері”.

Польську сторону такі завяви очікувано обурили. Але цих тверджень не витримала і єврейська громада в Польщі, оприлюднивши заяву, в якій назвала їх несправедливими “і в момент коли вони вперше були зроблені і тим більше зараз”. Під цією заявою підписався, зокрема, головний рабин Польщі Міхаель Шудріх.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступає перед журналістами на автобусі перед виїздом з Варшави, 18 лютого 2019 року.

Оскільки ізраїльська сторона не поспішала скоригувати свої твердження, прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравєцький оголосив про те, що не поїде до Ізраїлю на виїзний саміт Вишеградської групи 19 лютого. В результаті, саміт офіційно був скасований, хоча представники решти трьох держав із Вишеградської Четвірки прибули до Ізраїлю і провели там “двосторонні зустрічі” із лідерами країни. Важко сказати, які надії покладались на виїзний саміт, запросив до себе Беньямін Нетаньяху.

Коментатори на сторінках ізраїльської преси стверджують, що Беньямін Нетаньяху, запросивши лідерів Вишеградської Четвірки до себе, мав наміри посилити свої впливи в одному із суб-угруповань в ЄС на фоні охолодження відносин із ЄС в цілому. (Ізраїль підтримує позицію США щодо іранської політики, і ще раніше лідери ЄС були не в захваті від ідеї США перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму і так далі). Але, можливо, головною аудиторією саміту мала стати домашня публіка. Демонстрація міжнародного престижу уряду могла б підтримати електоральні шанси партії Лікуд.

Імовірно, польський уряд мав намір покращити відносини із Ізраїлем, які зазнали удару після прийняття в 2018 році поправок закону про Інститут національної пам’яті. (Серед змін до закону, які іще в 2018 році скасували під впливом міжнародного тиску, був запис про заборону звинувачувати польський народ в Холокості. Формулювання цього запису було таким, що викликало побоювання щодо можливості публікації академічних матеріалів про Холокост і публічне обговорення польсько-єврейських відносин).

Мотивації ж решти лідерів країн окреслитиіще важче. Оскільки виїзний саміт в Ізраїлі не відбувся, імовірно, Вишеградська Четвірка відмовиться від такого формату на найближчий час.

А Польський уряд тепер підводитиме баланс втрат на тлі майбутніх виборів.