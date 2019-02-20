Евросоюз повысил стоимость шенгенских виз до 80 евро

Европейский Союз обновил визовый кодекс и повысил стоимость оформления виз.

Соответствующие изменения, которые были согласованы ранее между Европарламентом и румынским председательством Европейского совета, были утверждены в среду, 20 февраля, послами европейских стран, сообщается на сайте Евросовета.

"Евросоюз обновляет собственные визовые правила с целью улучшения условий для легитимных путешествий и увеличения количества имеющихся инструментов для ответа на вызовы, связанные с нелегальной миграцией", - говорится в сообщении.

Новые правила, в частности, предусматривают, что заявки на визу могут подаваться за 6 месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до предусмотренного путешествия. При этом апликантам предоставляется возможность заполнять представления в электронной форме. Для тех граждан третьих стран, которые регулярно путешествуют в ЕС и имеют положительную визовую историю, могут выдаваться многократные визы сроком от одного до пяти лет.

В то же время размер визового сбора возрастет с 60 до 80 евро. Дети до 16 лет будут лишены необходимости уплаты визового сбора.

Упомянутые выше правила касаются выдачи так называемых краткосрочных виз, которые позволяют гражданам третьих стран находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение периода в 180 дней.

Напомним, что с 11 июня 2017 года граждане Украины могут ездить в Евросоюз без виз. Для этого необходимо оформить биометрический загранпаспорт. Старые паспорта также действуют, но путешествовать по ним можно только при наличии визы.