​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
Аэропортные войны
Аэропортные войны
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
Командование ВВС не подтвердило полет бомбардировщика над Донбассом (обновлено)
Командование ВВС не подтвердило полет бомбардировщика над Донбассом (обновлено)
​Российская певица Лолита заявила, что не может оформить в РФ пенсию "из-за Украины"
​Российская певица Лолита заявила, что не может оформить в РФ пенсию "из-за Украины"
Совет ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против России
Совет ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против России
​СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
​СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
План уничтожения Майдана
План уничтожения Майдана
"У ресторан тільки після голосування": як відбувався з’їзд адвокатів
"У ресторан тільки після голосування": як відбувався з’їзд адвокатів
ГлавнаяМир

Евросоюз начал расследовать дело об отмывании российских денег в Danske Bank

19 февраля банк заявил о прекращении работы на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Евросоюз начал расследовать дело об отмывании российских денег в Danske Bank
Фото: ERR

Контролирующий орган Европейского союза - Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии, передает Голос Америки.

Служба проверит, исполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более 8 миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ.

В июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 год филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" - до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Свое расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank ведут власти США. В июле 2018 года иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, заявивший, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России - Игоря Путина.

19 февраля Danske Bank заявил о прекращении работы на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В Эстонии банк закроется по требованию Финансовой инспекции, в остальных странах – в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также