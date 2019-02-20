Запад мало сделал в ответ на аннексию Россией Крыма и агрессию на Донбассе, - британский депутат

Попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери показала, как мало было сделано нами в ответ на аннексию Россией Крыма и агрессию на Донбассе. Мы обязаны усилить давление на Кремль путем жестких санкций.

Фото: Сергей Нужненко Во время прощания с погибшим защитником Украины на Майдане

Февраль является эмоциональным месяцем для многих украинцев. Пять лет назад многие из них отдали свою жизнь в борьбе против коррупции и авторитарного режима Януковича. В то же время, победа в этой борьбе, которая привела к его устранению и бегству в Россию, также дала возможность Владимиру Путину аннексировать Крым. А потом – еще и поддержать и обеспечить деятельность сепаратистов на Донбассе. Как Председатель Группы дружбы с Украиной в британском парламенте я неоднократно поднимал этот вопрос в Палате общин и регулярно общался с украинскими манифестантами, которые организовали свой собственный Евромайдан напротив Офиса Премьер-министра Великобритании на Даунинг Стрит.

Тот факт, что Путин чувствовал, что может спокойно нарушить международное право и оккупировать суверенную территорию соседнего государства, не должен никого удивлять. Он не скрывал своего желания восстановить границы Советского Союза. Действия России в Грузии в 2008 году уже показали его стремление расширить российскую территорию под предлогом защиты этнических русских от мнимых угроз. Неспособность Запада принять какие-либо существенные меры для противодействия этому позволила ему поверить, что против Украины можно действовать с малым риском любого серьезного ответа.

Первым заявлениям Путина о том, что российские войска не участвуют в оккупации Крыма не верил никто, и даже он сам долго не придерживался этой легенды. Попытки объяснить, что Крым всегда был российским противоречили его собственным словам от 2008 года о том, что полуостров не является спорной территорией, а Россия признает границы Украины в ее тогдашних границах. Так называемый «референдум», проведенный в Крыму без международного признания или наблюдательных миссий, не имел доверия. В условиях, когда украинские СМИ там не работали, а избиратели голосовали под наблюдением российских солдат, он не имел никакой юридической силы. Заявленные же результаты о большинстве голосов «за» присоединение к России противоречили любой рациональной логике, поскольку тогда они должны были бы иметь под собой поддержку не только этнических русских, но и большинства украинских и крымских татар.

Фото: EPA/UPG 'Зеленые человечки' в Перевальном, Крым, 2 марта 2014.

Это был первый случай со времен Второй мировой войны, когда территория европейского государства была аннексирована. Вопиющее нарушение предоставленных Украине гарантий уважения территориальной целостности в обмен на ее отказ от ядерного потенциала. Как один из подписантов Меморандума, Великобритания несла особую ответственность за соблюдение этих гарантий. Вместе с этим, в то время как мы и США ввели санкции против РФ и исключили ее из «Большой восьмерки», эти меры так и не заставили Путина остановиться.

Немногие действительно верят, что территориальные амбиции России останавливаются в Крыму. Поддержка Россией сепаратистов в Донбассе вскоре после аннексии полуострова и наращивание военного присутствия вдоль украинской границы и в дальнейшем продолжаются. Крым превратился в огромную военную базу. Увеличение количества вооруженных сил, бронетехники, самолетов и военных кораблей огромно. Права человека были попраны путем преследования, выборочных арестов и заключения представителей коренного крымскотатарского народа. На Донбассе больше 13 000 убиты, 3.5 млн нуждаются в гуманитарной помощи. В прошлом году я посетил Авдеевку, чтобы собственными глазами увидеть последствия конфликта. А буквально накануне Рождества был в Мариуполе и Бердянске, чтобы ознакомиться с экономическим вредом для этих городов, который нанесло блокирование Россией свободного прохода кораблей к Азовскому морю.

Фото: Макс Левин Последствия обстрела частного сектора в Авдеевке

Среди западных правительств есть полное понимание того, что действия России в Украине является вопиющим нарушением международного права; что Россия является угрозой нашей безопасности. Особенно это беспокойство испытывают соседи Украины, такие как Балтийские государства. Впрочем, даже здесь, в Великобритании, в прошлом году мы стали свидетелями полного неуважения со стороны России как права, так и цивилизованных норм – после попытки убийств Сергея Скрипаля и его дочери, что привело к смерти британского подданного. Международное осуждение действий Кремля, выдворение российских шпионов и дальнейшие санкции против России получили всестороннюю поддержку. Вместе с тем, эта ситуация показала как мало было сделано нами в ответ на агрессию России против Украины.

За несколько недель я снова посещу Украину. На этот раз в качестве наблюдателя на президентских выборах. Уже сейчас мы видим признаки вмешательства России в предвыборный процесс, что не может не вызывать беспокойства. Должен признать, что кое-кто на Западе призывает ослабить санкции против России. Сделав это, мы поощрим Путина пойти дальше в его понимании, что сопротивления не будет. Вместо этого мы должны усилить давление на него путем жестких санкций в тех секторах российской экономики, которые поддерживают агрессию против Украины, а также индивидуальных санкций против тех, кого уже идентифицировано как ответственных лиц. В Великобритании мы также должны принять дальнейшие меры против тех русских и украинцев, кто вовлечен в отмывание грязных денег в Лондонском Сити.

Фото: PA Джон Віттінгдейл

На прошлой неделе наш посол в ООН дал четко понять, что Великобритания полностью поддерживает независимую Украину, ее суверенитет и территориальную целостность. Я и мои коллеги будем продолжать оказывать давление на британское Правительство с целью увеличения объемов гуманитарной, экономической, политической и военной помощи Украине. Великобритания сохранит сильный голос в поддержку дальнейшего давления на Россию, пока украинский суверенитет в Крыму и на Донбассе не будет восстановлен.