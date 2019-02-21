Полиция Чикаго обвинила известного актера в инсценировке расистского нападения на себя

Чернокожий актер-гей утверждал, что его избили на улицах Чикаго.

Фото: EPA/UPG Джусси Смоллетт

Полиция Чикаго предъявила обвинение американскому актеру Джусси Смоллетту в даче ложных показаний и инсценировке покушения на себя, пишет Chicago Tribune.

29 января Смоллетт заявил в полицию, что на него напали двое предположительно белых мужчин в масках, набросили на него петлю из веревки и облили отбеливателем. Все это, утверждал актер, сопровождалось гомофобскими и расистскими оскорблениями. "Это MAGA [Make America great again] страна", - якобы заявили нападавшие.

Афроамериканец Смоллетт, который является открытым геем, говорил, что это произошло в два часа ночи, когда он вышел за сандвичем.

Полицейские, проверив сотни часов видео с камер наблюдения, не смогли найти доказательств нападения.

Тем не менее, вскоре они вышли на двух подозреваемых братьев-нигерийцев.

Фото: CBS

Однако когда подозреваемые были задержаны, у полиции появились подозрения, что актер сам инсценировал атаку, заплатив нападавшим на него. Один из братьев оказался личным тренером Смоллетта, и оба работали вместе с актером в сериале "Империя".

Братья согласились сотрудничать со следствием, и позже их отпустили без предъявления обвинений.

После этого 20 февраля Смоллетту сообщили о подозрении.

Кроме роли в "Империи" Смоллетт известен также по фильмам "Чужой: Завет" и "Маршалл".