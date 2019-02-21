CNN: расследование Мюллера может завершиться на следующей неделе

Отчет о расследовании будет конфиденциальным.

Новый генпрокурор США Уильям Барр на следующей неделе может объявить о завершении расследования по вмешательству России в выборы президента, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Затем Барр представит секретный отчет о расследовании в Конгресс.

Сроки его подачи могут измениться из-за предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ожидается, что их переговоры состоятся 27-28 февраля во Вьетнаме.

Трамп уже прокомментировал эту публикацию. Во время встречи с австрийским федеральным канцлером Себастьяном Курцем президент США сказал, что от Барра зависит решение о публикации результатов "российского расследования".

Напомним, что спецпрокурор Мюллер уже предъявил обвинения шести бывшим сотрудникам избирательного штаба Дональда Трампа, и получил признания в своей виновности от 34 человек и трех компаний.

Однако прокуратура пока не сообщала о предъявлении кому-либо из советников Трампа обвинений в сговоре с российскими чиновниками с целью влияния на исход выборов.

The New York Times подсчитала, что президент США успел раскритиковать это расследование 1100 раз.