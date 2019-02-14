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Сенат США утвердил генпрокурором Уильяма Барра

Предполагается, что Барр будет поддерживать жесткую иммиграционную политику Трампа.

Сенат США утвердил генпрокурором Уильяма Барра
Уильям Барр
Фото: BBC.com

Сенат Конгресса США утвердил Уильяма Барра в должности главы Минюста, кандидатура которого была выдвинута президентом Дональдом Трампом, передает Голос Америки.

Барр, работавший генпрокурором при президенте Джордже Буше-старшем, сменит на посту Джеффа Сешнса, которого президент отправил в отставку из-за его решения отстраниться от расследования по «российскому делу».

В ходе слушаний по вопросу об утверждении его кандидатуры сенаторы-демократы предъявляли Барру претензии по поводу написанной им в прошлом году служебной записки с критикой в адрес спецпрокурора Роберта Мюллера и его расследования о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны Трампа.

Барр заявил, что записка имела «ограниченную сферу использования», и заверил, что позволит спецпрокурору завершить расследование без какого-либо вмешательства.

Как ожидается, многие демократы выступят против кандидатуры Барра из опасений, что он может не полностью обнародовать результаты расследования Мюллера. Однако его утверждение почти гарантировано, поскольку Сенат контролируют республиканцы.

Предполагается, что Барр будет поддерживать жесткую иммиграционную политику Трампа.

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