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Парламент Британии отверг дальнейшие переговоры по "Брекситу"

Третий тур голосования запланирован на 27 февраля .

Парламент Британии отверг дальнейшие переговоры по "Брекситу"
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй за полтора месяца до запланированного выхода ее страны из состава Европейского Союза потерпела в парламенте новое поражение, связанное с "Брекситом".

Депутаты Палаты общин в четверг, 14 февраля, 303 голосами против 258 отвергли законопроект, который должен был утвердить мандат Мэй на дальнейшие переговоры с Евросоюзом, а также исключить возможность нерегулируемого выхода Соединенного Королевства из ЕС, передает DW.

Две недели назад депутаты поручили Мэй договориться с Брюсселем о внесении поправок в уже согласованный договор об условиях и порядке "Брексита". Тереза Мэй поддержала эту инициативу, встав тем самым на примирительный курс по отношению к сторонникам жесткой линии в Консервативной партии. Однако эти политики теперь отказали Мэй в поддержке.

Камнем преткновения стал тот факт, что одновременно парламент должен был утвердить и отказ от хаотичного "Брексита", который имел бы тяжелые последствия для экономики и других сфер жизни.

Хотя нынешнее голосование не имело обязывающей силы, некоторые сторонники жесткой линии в вопросе о "Брексите" отказались поддержать соответствующий законопроект. Это сильно подорвало надежды Мэй на то, что ей все же удастся провести через парламент соглашение с ЕС по "Брекситу".

Третий тур голосования запланирован на 27 февраля.

Напомним, лидеры Евросоюза не настроены обсуждать новые условия сделки по "Брексит".

25 ноября страны ЕС приняли соглашение с Британией, после чего премьер Великобритании написала письмо к народу, в котором призвал поддержать "Брексит".

Договор Мэй стал результатом 18 месяцев переговоров с Брюсселем по сложным вопросам, таким как свобода передвижения людей между Британией и континентом и нынешние границы Британии.

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