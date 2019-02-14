Во Франции задержали инкассатора, который сбежал с 3 млн евро

1,5 млн евро до сих пор не нашли.

В пригороде Парижа во Франции инкассатор угнал служебный фургон и сбежал с 3 млн евро.

Об этом сообщает Би-би-си.

Как выяснилось, команда из трех инкассаторов направлялась в одно из отделений Western Union в северном пригороде Парижа. Двое из них направились с деньгами в отделение, но когда вернулись, обнаружили, что фургон с деньгами исчез вместе с третьим членом их команды.

Автомобиль был вскоре обнаружен поблизости, но там не было ни водителя, ни находившихся в машине 3,4 млн евро.

Подозреваемый 28-летний Эдриан Дербес к вечеру был найден полицией. При нем была часть денег. 1,5 млн евро до сих пор не нашли.

Этот случай напоминает дело французского водителя-инкассатора Тони Мусулина, который в ноябре 2009 года украл из служебной машины 11,6 млн евро и исчез. Он на какое-то время стал знаменитостью французских соцсетей из-за тщательно спланированного и виртуозно исполненного ограбления. Большая часть украденных денег была вскоре найдена в гараже, а Мусулин через несколько дней сам сдался полиции в Монако. Его приговорили к четырем годам тюрьмы.

Напомним, ранее в здании Центробанка Москвы нашли тело инкассатора с простреленной головой.