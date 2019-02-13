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Около 1800 сторонников "желтых жилетов" во Франции получили судебные приговоры

Еще 1400 участников акций протеста ожидают судебные решений.

Около 1800 сторонников "желтых жилетов" во Франции получили судебные приговоры
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что около 1800 участникам протестов движения "желтых жилетов" во Франции вынесли приговоры. Еще 1400 протестующих ожидают вынесения приговора, сообщает Bloomberg.

Премьер очередной раз осудил протесты во Франции.

Филипп также осудил различные антисемитские акции в выходные дни. И хотя антисемитские акты не связывают напрямую с "желтыми жилетами", в них участвовали сторонники тех же крайне правых и крайне левых групп. "Эти действия отвратительны. Они поражают священные места республики", - сказал Филипп.

Напомним, 9 февраля во время массовых протестов в Париже полиция задержала 36 человек. Также во время акции протеста движения "желтых жилетов" возникли столкновения между полицией и демонстрантами. Чтобы разогнать протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ.

Ранее во Франции полицейским разрешили стрелять на митингах резиновыми патронами. Государственный совет Франции отклонил требование запретить полицейским использовать гранатометы (LBD), что стреляют резиновыми пулями и снарядами, во время акций "желтых жилетов".

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