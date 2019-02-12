Хуан Гуайдо назвал события в Венесуэле "тихим геноцидом"

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо возложил на правительство Николаса Мадуро прямую ответственность за смерть жителей страны.

"Этот режим несет непосредственную вину за гибель людей, когда спецназ за неделю убил более 70 человек, участвовавших в акциях протеста, и косвенную ответственность, не предпринимая ничего для решения продовольственного и лекарственного кризиса, не говоря уже об уровне преступности, из-за которой Каракас стал самой опасной столицей на планете", - заявил Гуайдо в интервью DW во вторник, 12 февраля.

По его словам, именно власти страны виновны в охватившем страну гуманитарном кризисе, результатом которого стал коллапс экономики и массовая миграция.

"Режим игнорирует кризис в стране, как игнорирует и тот факт, что за последние пять лет в результате неправильного управления и коррупции ВВП сократился на 53 процента, а уровень эмиграции в последние годы составил 15 процентов", - указал Хуан Гуайдо.

Первым шагом к выходу из кризиса в стране Гуайдо считает поставки в Венесуэлу международной гуманитарной помощи. В качестве дальнейших мер стабилизации ситуации временный президент Венесуэлы планирует "открыть коридор для гуманитарной помощи, обеспечить надлежащее управление в стране, восстановить государственные институты, разработать планы развития экономики, остановить рост инфляции, спасти нашу нефтяную промышленность и создать рабочие места".

Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь".

Одновременно он выразил благодарность Германии, создавшей фонд в поддержку Венесуэлы, и другим странам, признавшим венесуэльское временное правительство.

"Нас поддержали Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвай, Великобритания, Франция, Испания, Марокко, Израиль, Япония и еще 60 стран. Это самая большая коалиция в мире в поддержку демократической конституции Венесуэлы", - убежден Гуйадо.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь, Китай, КНДР выступили в поддержку Мадуро.