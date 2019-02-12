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В Турции одновременно начались обыски и аресты 1112 сторонников Гюлена

В стране проходит массовая спецоперация.

В Турции одновременно начались обыски и аресты 1112 сторонников Гюлена
Фото: EPA/UPG

В Турции проходит массовая операция против оппозиционной организации FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов", как Анкара называет сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена). Об этом сообщает Reuters.

Операция затронула 76 провинций, в ее рамках прокуратура выдала ордеров на арест 1112 человек. Другие подробности не сообщаются. Это вторая крупнейшая спецоперация в Турции после попытки переворота в 2016 году. Сообщается, что обыски и аресты начались одновременно во всех регионах, включая столицу - Анкару.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в стране ввели чрезвычайное положение, которое сняли только летом 2018 года. Главный подозреваемый в организации переворота, проповедник Гюлен, отрицает свою причастность к событиям. Он живет в США с 1999 года, Турция требует от Вашингтона его экстрадиции.

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