Европарламент заслушает заявление Могерини о ракетном договоре

На открывшейся в Страсбурге пленарной сессии Европарламента намерены заслушать заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини "о будущем договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД) и его влиянии на союз".

Об этом заявила британский депутат Клэр Муди, передает Интерфакс-Украина.

"Нужно, чтобы парламент занял четкую позицию о будущем договора о ядерных силах средней дальности. Надо срочно принять резолюцию по данному вопросу уже на этой неделе", - заявила она, выдвигая предложение от имени фракции социалистов.

Муди отметила, что благодаря этому договору была усилена безопасность европейских граждан.

Председатель Европарламента Антонио Таяни поставил предложение на голосование, и оно было принято. Он объявил, что заявление Могерини Европарламент намерен заслушать в среду вечером. В четверг депутаты проголосуют по соответствующей резолюции.

Напомним, США приостановили свое участие в ракетном договоре с Россией из-за ракеты 9М729. Она способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы та не могла преодолеть 500-километровый рубеж.

Ракета предназначена для комплекса "Искандер". Ранее Минобороны подтвердило размещение Россией 12 "Искандеров" у границы с Украиной около Краснодара.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.