Россия не собирается признавать ответственность за катастрофу MH17, - МИД РФ

На течении будущих консультаций вокруг расследования крушение самолета рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, Россия не намерена признавать свою ответственность за сбивание самолета.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РоссииМария Захарова.

По ее словам, в центре внимания консультаций, которые должны состояться в ближайшее время в Вене, будет не признание юридической ответственности России.

Москва, среди прочего, хочет объяснений о том, как в ходе расследования используются и учитываются данные, которые предоставляла Россия, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров по "делу МН17", проходят в "позитивной атмосфере".

При этом в декабре СМИ со ссылкой на письмо Блока в парламент сообщали, что Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" и изучат возможность передачи этого дела в международный суд. Нидерланды и Австралия просили Россию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена из подконтрольной боевикам территории, а установка "БУК", из которой стреляли - ввезена из России.