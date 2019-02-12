Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"

На минувшей неделе крупнейший в Беларуси информационный портал TUT.by рассказал о трагическом происшествии: 35-летний житель города Лоева Гомельской области, гражданин РФ Сергей Борисов совершил суицид из-за угрозы депортации. Борисов хоть и имел российский паспорт, но последние 17 лет прожил в Беларуси, здесь у него была мать и брат. Однако 14 декабря 2018 года отдел по гражданству и миграции Лоевского РОВД “в интересах общественного порядка” принял решение выслать мужчину из Беларуси на 4 года. Основания - неоднократное привлечение к административной ответственности, в основном за появление в общественном месте в пьяном виде (8 административок всего и 2 в течении последнего года). В предсмертной записке Борисова говорил, что ему некуда ехать.
Трагическая история Сергея вовсе не уникальна. В январе также под угрозой депортации совершил суицид житель деревни Неговка Буда-Кошелевского района, россиянин Виталий Кузьменков. Он 14 последних лет прожил в Беларуси, у него была жена и шестеро детей. Мужчина попался пьяным на работе, был уволен и после этого милиция аннулировала его разрешение на проживание в Беларуси. Покончил с собой из-за перспективы быть высланным в РФ и 68-летний Николай Демиденко, последние 12 лет проживший в Беларуси. Он злоупотреблял алкоголем и также имел несколько административок.
Достоянием общественности стали и другие случаи, когда иностранные граждане оказались под угрозой высылки из страны. Так, в Гродненской области депортация угрожает россиянке с тремя детьми, а в Гомельской области правозащитникам едва удалось отстоять гражданина Украины Сергея Проценко - решение о его высылке отменил областной суд.
В принципе во всех известных случаях основания для депортации действительно имелись. Согласно белорусскому законодательству, при отсутствии постоянной работы и наличии административных правонарушений иностранных граждан действительно могут выслать. По данным МВД, ежегодно решение об аннулировании вида на жительства принимают в отношении примерно двух тысяч иностранцев - то есть в среднем более 160 человек в месяц. Статистики по последним месяцам в публичном пространстве нет: то есть не существует доказательств того, что сейчас наблюдается аномальный рост количества депортированных. Однако простая логика подсказывает: если всего за два месяца в СМИ всплыл целый букет случаев депортации людей, проживавших в Беларуси по десять лет и более (причем трое из них совершают самоубийство), то речь все же идет о чем-то из ряда вон выходящем.
Сотрудница отдела по гражданству и миграции Зельвенского РОВД Ольга Скиба призналась телеканалу “Белсат”: в конце 2018-го сверху пришел приказ усилить проверки иностранцев. “В ноябре-декабре 2018 года начали строгий контроль иностранцев: кто работает, кто не работает, но имеет вид на жительство. Когда они на протяжении полугода не имеют законного источника дохода - разрешение на проживание аннулируется… Их проверяли и раньше, но теперь проверки усилились”, - рассказала она.
Получается, что отмашка на усиление проверок была сделана в то самое время, когда белорусско-российские переговоры о “налоговом маневре” зашли в тупик и Кремль выдвинул ультиматум о тотальной интеграции. Прямых доказательств того, что эти события между собой связаны на данный момент не существует. Но в соцсетях уже гуляет версия: Лукашенко решил в профилактических целях усилить контроль за приезжими, чтобы в Беларуси в один прекрасный момент не обнаружились “доведенные до отчаяния шахтеры и трактористы”.
Граница на замке. Но какая?
Паралелльно с антимигрантскими проверками в Беларуси продолжают принимать меры по укреплению госграницы. “Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году”, - заявил Александр Лукашенко силовикам 4 февраля на совещании по охране границы.
В свете этого в Беларуси создаются маневренные группы (фактически - пограничный спецназ), которые находятся в резерве руководителей пограничных отрядов и “в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника”. А также увеличивается общая штатная численность пограничных войск. “Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул Лукашенко.
Правда, публично разговор преимущественно ведется о границе с Украиной. Кстати, именно на южных рубежах в конце 2018 года было сформировано новое подразделение - пограничный пост “Наровля”. О том, затронет ли кампания по укреплению государственных рубежей белорусско-российскую границу (которой де-факто нет) - ничего не сообщается.
Ранее в интервью LB.ua эксперт Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик отмечал, что слова белорусского президента о ситуации на границе вообще не следует воспринимать буквально. По мнению эксперта, когда Лукашенко выражает обеспокоенность ситуацией на белорусско-украинской границе, на самом деле он думает о границе с Россией.
Похоже, что Юрий Царик недалек от истины. Всю осень Лукашенко говорил о потоках оружия из Украины и необходимости закрыть южные границы. А 18 января, на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатии, проговорился: массированный приток оружие идет не столько со стороны Украины, сколько с оккупированных территорий Донбасса.
"И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу с Украиной идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, - рассказал Лукашенко. - Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было".
Кому оно надо было - Лукашенко, правда, не уточнил.
“Неужели кое-кому в России Украины не хватает?”
Куда очевидней в контекст нынешней ситуации в белорусско-российских отношениях встраиваются меры по усилению информационной безопасности. На совещании 31 января Лукашенко назвал это вопросом номер один в повестке дня Совбеза Беларуси, ведь "любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления". В итоге на совещании было принято решение создать специальную аналитическую структуру и собственную систему безопасности, которая бы ограждала белорусов от воздействия "деструктивной и ложной информации". Лукашенко подчеркнул: власть должна уметь противостоять тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь.
На совещании 31 января Лукашенко источники эти информационных атак не назвал. Но всего за две недели до того, на встрече с белорусскими дипломатами президент был более откровенен: он опасается, что СМИ начнут разжигать межнациональный конфликт между белорусами и русскими. "Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает?” - удивлялся он.
Это признание Лукашенко сделал вскоре после того, как в середине января телеканалы отметились пробным пропагандистским залпом по Беларуси. Дмитрий Киселев на телеканале "Россия-1" заявил: если в Минске решат остаться без России, то Беларуси "просто не будет". А НТВ рассказало о том, что белорусские националисты в Минске нападают на людей "только потому, что они русские". (В основу сюжета лег нелепый ролик из ютуба о конфликте в метро с участием белорусскоязычного минчанина и мужчины в казачей шапке).
"Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете - из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса", - рассуждал Лукашенко.
Двоемыслие по-белорусски
Во всех замеченных в последнее время мероприятиях белорусских властей - от антимигрантских проверок до озабоченности информационной безопасностью - бросается в глаза очевидная недосказанность. Откуда же исходит угроза национальной и общественной безопасности в Беларуси, о которой так печется Лукашенко?
Политический контекст происходящего подсказывает (да и сам Лукашенко временами проговаривается), что все это так или иначе обусловлено обострением отношений с Кремлем. Однако все решения в сфере безопасности, которые сейчас принимаются белорусским руководством, выглядят даже не полумерами, а отрицанием реального положения дел. Если власть действительно опасается появления пророссийской “пятой колонны”в Беларуси, то начать нужно, как минимум, с арестов или депортации из страны бывших боевиков “ДНР” и “ЛНР”.
Если Лукашенко обеспокоен внешними рубежами, то для начала нужно материализовать белорусско-российскую границу - т.е. ввести полноценный пограничный контроль. Если белорусское руководство беспокоит информационная безопасность, то единственным действенным шагом здесь было бы ограничение вещания российского ТВ в Беларуси - как минимум в части общественно-политических передач. Нынешние же шаги властей Беларуси похожи на попытку вылечить алкоголизм диетами - т.е. эта мера, конечно, оздоровляющая, но пациенту угрожает немного другое.
Пойти на более решительные шаги Лукашенко не может - он боится тем самым спровоцировать эскалацию конфликта с Москвой. Белорусский лидер вообще рассчитывает, что удастся обойтись без радикальных мер. В противоборстве с Кремлем Лукашенко делает ставку на свой многолетний опыт выстраивания отношений с восточным соседом - способность мастерски маневрировать, балансировать и забалтывать союзника. Он надеется, что эти навыки сработают и теперь, и ему удастся добиться смягчения или хотя бы отсрочки путинского ультиматума.
Ближайшая встреча с Путиным пройдет 13 февраля в Сочи. Обсуждаться будут как раз “интеграционные процессы в рамках Союзного государства”.
Тем временем Владимир Путин вынес вопрос о предстоящих переговорах с Лукашенко на обсуждение Совета безопасности РФ. Судя по комментариям Дмитрия Пескова, это был вопрос №1 заседания Совбеза 8 февраля - он даже оттеснил на второй план саммит лидеров РФ, Турции и Ирана, посвященный ситуации в Сирии. И это при том, что вообще сложно вспомнить, когда в последний раз белорусская проблематика обсуждалась на кремлевском Совбезе.
А посол РФ в Беларуси Михаил Бабич 10 февраля дал программное интервью RT, где упорно называл Беларусь "территорией", которую Запад всячески хочет "оторвать от России". “Эти возможности (по отрыву Беларуси от РФ - авт.) очень велики у тех западных центров, которые занимаются этой работой. Мы с вами хорошо видим ее результаты на примере Грузии и Украины”, - подчеркнул он.