Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"

В условиях нависшего над Беларусью ультиматума Кремля Александр Лукашенко проявляет все большую обеспокоенность по поводу потенциальных угроз безопасности белорусского государства. Однако на решительные меры он идти не готов, опасаясь тем самым спровоцировать агрессивные действия Путина.

Фото: tut.by Сергей Борисов (справа) с братом и матерью.

На минувшей неделе крупнейший в Беларуси информационный портал TUT.by рассказал о трагическом происшествии: 35-летний житель города Лоева Гомельской области, гражданин РФ Сергей Борисов совершил суицид из-за угрозы депортации. Борисов хоть и имел российский паспорт, но последние 17 лет прожил в Беларуси, здесь у него была мать и брат. Однако 14 декабря 2018 года отдел по гражданству и миграции Лоевского РОВД “в интересах общественного порядка” принял решение выслать мужчину из Беларуси на 4 года. Основания - неоднократное привлечение к административной ответственности, в основном за появление в общественном месте в пьяном виде (8 административок всего и 2 в течении последнего года). В предсмертной записке Борисова говорил, что ему некуда ехать.

Трагическая история Сергея вовсе не уникальна. В январе также под угрозой депортации совершил суицид житель деревни Неговка Буда-Кошелевского района, россиянин Виталий Кузьменков. Он 14 последних лет прожил в Беларуси, у него была жена и шестеро детей. Мужчина попался пьяным на работе, был уволен и после этого милиция аннулировала его разрешение на проживание в Беларуси. Покончил с собой из-за перспективы быть высланным в РФ и 68-летний Николай Демиденко, последние 12 лет проживший в Беларуси. Он злоупотреблял алкоголем и также имел несколько административок.

Достоянием общественности стали и другие случаи, когда иностранные граждане оказались под угрозой высылки из страны. Так, в Гродненской области депортация угрожает россиянке с тремя детьми, а в Гомельской области правозащитникам едва удалось отстоять гражданина Украины Сергея Проценко - решение о его высылке отменил областной суд.

Фото: Радио Свобода Один из участков границы России и Беларуси

В принципе во всех известных случаях основания для депортации действительно имелись. Согласно белорусскому законодательству, при отсутствии постоянной работы и наличии административных правонарушений иностранных граждан действительно могут выслать. По данным МВД, ежегодно решение об аннулировании вида на жительства принимают в отношении примерно двух тысяч иностранцев - то есть в среднем более 160 человек в месяц. Статистики по последним месяцам в публичном пространстве нет: то есть не существует доказательств того, что сейчас наблюдается аномальный рост количества депортированных. Однако простая логика подсказывает: если всего за два месяца в СМИ всплыл целый букет случаев депортации людей, проживавших в Беларуси по десять лет и более (причем трое из них совершают самоубийство), то речь все же идет о чем-то из ряда вон выходящем.

Сотрудница отдела по гражданству и миграции Зельвенского РОВД Ольга Скиба призналась телеканалу “Белсат”: в конце 2018-го сверху пришел приказ усилить проверки иностранцев. “В ноябре-декабре 2018 года начали строгий контроль иностранцев: кто работает, кто не работает, но имеет вид на жительство. Когда они на протяжении полугода не имеют законного источника дохода - разрешение на проживание аннулируется… Их проверяли и раньше, но теперь проверки усилились”, - рассказала она.

Получается, что отмашка на усиление проверок была сделана в то самое время, когда белорусско-российские переговоры о “налоговом маневре” зашли в тупик и Кремль выдвинул ультиматум о тотальной интеграции. Прямых доказательств того, что эти события между собой связаны на данный момент не существует. Но в соцсетях уже гуляет версия: Лукашенко решил в профилактических целях усилить контроль за приезжими, чтобы в Беларуси в один прекрасный момент не обнаружились “доведенные до отчаяния шахтеры и трактористы”.

Фото: Sputnik Беларусь

Граница на замке. Но какая?

Паралелльно с антимигрантскими проверками в Беларуси продолжают принимать меры по укреплению госграницы. “Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году”, - заявил Александр Лукашенко силовикам 4 февраля на совещании по охране границы.

В свете этого в Беларуси создаются маневренные группы (фактически - пограничный спецназ), которые находятся в резерве руководителей пограничных отрядов и “в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника”. А также увеличивается общая штатная численность пограничных войск. “Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул Лукашенко.

Правда, публично разговор преимущественно ведется о границе с Украиной. Кстати, именно на южных рубежах в конце 2018 года было сформировано новое подразделение - пограничный пост “Наровля”. О том, затронет ли кампания по укреплению государственных рубежей белорусско-российскую границу (которой де-факто нет) - ничего не сообщается.

Ранее в интервью LB.ua эксперт Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик отмечал, что слова белорусского президента о ситуации на границе вообще не следует воспринимать буквально. По мнению эксперта, когда Лукашенко выражает обеспокоенность ситуацией на белорусско-украинской границе, на самом деле он думает о границе с Россией.

Похоже, что Юрий Царик недалек от истины. Всю осень Лукашенко говорил о потоках оружия из Украины и необходимости закрыть южные границы. А 18 января, на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатии, проговорился: массированный приток оружие идет не столько со стороны Украины, сколько с оккупированных территорий Донбасса.

Фото: knews.by Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на погранзаставу «Дивин»

"И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу с Украиной идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, - рассказал Лукашенко. - Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было".

Кому оно надо было - Лукашенко, правда, не уточнил.

“Неужели кое-кому в России Украины не хватает?”

Куда очевидней в контекст нынешней ситуации в белорусско-российских отношениях встраиваются меры по усилению информационной безопасности. На совещании 31 января Лукашенко назвал это вопросом номер один в повестке дня Совбеза Беларуси, ведь "любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления". В итоге на совещании было принято решение создать специальную аналитическую структуру и собственную систему безопасности, которая бы ограждала белорусов от воздействия "деструктивной и ложной информации". Лукашенко подчеркнул: власть должна уметь противостоять тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь.

На совещании 31 января Лукашенко источники эти информационных атак не назвал. Но всего за две недели до того, на встрече с белорусскими дипломатами президент был более откровенен: он опасается, что СМИ начнут разжигать межнациональный конфликт между белорусами и русскими. "Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает?” - удивлялся он.

Это признание Лукашенко сделал вскоре после того, как в середине января телеканалы отметились пробным пропагандистским залпом по Беларуси. Дмитрий Киселев на телеканале "Россия-1" заявил: если в Минске решат остаться без России, то Беларуси "просто не будет". А НТВ рассказало о том, что белорусские националисты в Минске нападают на людей "только потому, что они русские". (В основу сюжета лег нелепый ролик из ютуба о конфликте в метро с участием белорусскоязычного минчанина и мужчины в казачей шапке).

"Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете - из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса", - рассуждал Лукашенко.

Двоемыслие по-белорусски

Во всех замеченных в последнее время мероприятиях белорусских властей - от антимигрантских проверок до озабоченности информационной безопасностью - бросается в глаза очевидная недосказанность. Откуда же исходит угроза национальной и общественной безопасности в Беларуси, о которой так печется Лукашенко?

Политический контекст происходящего подсказывает (да и сам Лукашенко временами проговаривается), что все это так или иначе обусловлено обострением отношений с Кремлем. Однако все решения в сфере безопасности, которые сейчас принимаются белорусским руководством, выглядят даже не полумерами, а отрицанием реального положения дел. Если власть действительно опасается появления пророссийской “пятой колонны”в Беларуси, то начать нужно, как минимум, с арестов или депортации из страны бывших боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Если Лукашенко обеспокоен внешними рубежами, то для начала нужно материализовать белорусско-российскую границу - т.е. ввести полноценный пограничный контроль. Если белорусское руководство беспокоит информационная безопасность, то единственным действенным шагом здесь было бы ограничение вещания российского ТВ в Беларуси - как минимум в части общественно-политических передач. Нынешние же шаги властей Беларуси похожи на попытку вылечить алкоголизм диетами - т.е. эта мера, конечно, оздоровляющая, но пациенту угрожает немного другое.

Пойти на более решительные шаги Лукашенко не может - он боится тем самым спровоцировать эскалацию конфликта с Москвой. Белорусский лидер вообще рассчитывает, что удастся обойтись без радикальных мер. В противоборстве с Кремлем Лукашенко делает ставку на свой многолетний опыт выстраивания отношений с восточным соседом - способность мастерски маневрировать, балансировать и забалтывать союзника. Он надеется, что эти навыки сработают и теперь, и ему удастся добиться смягчения или хотя бы отсрочки путинского ультиматума.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Кремле в Москве, 30 июня 2017.

Ближайшая встреча с Путиным пройдет 13 февраля в Сочи. Обсуждаться будут как раз “интеграционные процессы в рамках Союзного государства”.

Тем временем Владимир Путин вынес вопрос о предстоящих переговорах с Лукашенко на обсуждение Совета безопасности РФ. Судя по комментариям Дмитрия Пескова, это был вопрос №1 заседания Совбеза 8 февраля - он даже оттеснил на второй план саммит лидеров РФ, Турции и Ирана, посвященный ситуации в Сирии. И это при том, что вообще сложно вспомнить, когда в последний раз белорусская проблематика обсуждалась на кремлевском Совбезе.

А посол РФ в Беларуси Михаил Бабич 10 февраля дал программное интервью RT, где упорно называл Беларусь "территорией", которую Запад всячески хочет "оторвать от России". “Эти возможности (по отрыву Беларуси от РФ - авт.) очень велики у тех западных центров, которые занимаются этой работой. Мы с вами хорошо видим ее результаты на примере Грузии и Украины”, - подчеркнул он.