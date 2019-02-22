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Лукашенко: мы с Россией всегда будем вместе, сколько бы ни ругались

Президент Беларуси считает РФ основным союзником.

Лукашенко: мы с Россией всегда будем вместе, сколько бы ни ругались
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Российскую Федерацию основным союзником.

Об этом он заявил во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает БЕЛТА.

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования - белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам.

"Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены. Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - заявил Лукашенко.

Напомним, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Беларуси грозит аннексия со стороны РФ.

Ранее Лукашенко также заявлял, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией.

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