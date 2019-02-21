В Германии конфисковали дома и деньги на €50 млн по делу об отмывании средств из России

Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства на общую сумму 50 миллионов евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.

Дело расследуется в связи со схемой, получившей название "Ландромат" или "Русская прачечная", по которой через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены 22 миллиарда долларов, отмечает DW.

Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 миллионов евро. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются. Были конфискованы четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе.

Кроме того, следователи изъяли 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии.

"Русская прачечная" является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. Известно об этой мошеннической схеме стало в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).